Чи звільнить Ющенко Стельмаха?

Сьогодні Верховна Рада висловила недовіру голові та правлінню Нацбанку. За це рішення проголосували 380 народних депутатів. Чи внесе тепер Віктор Ющенко подання на звільнення Володимира Стельмаха, хто може бути наступним ймовірним головою Нацбанку і чи зможе він оздоровити курс і стабілізувати фінансову політику? З цими питаннями УНІАН звернувся до експертів.

Олександра Кужель екс-голова Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, президент аналітичного центру “Академія” Є ТРИ КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ НБУ: ШЛАПАК, ПОРОШЕНКО І ТІГІПКО

Я не знаю, як поводитиметься Віктор Андрійович. Але вважаю, що особисті амбіції повинні відходити на другий план, у зв’язку з ситуацією, яка склалася, і якою тепер повинна займатися прокуратура. Не можна говорити тільки про голову Нацбанку. Там не тільки Стельмаху треба піти. Там треба піти всім повністю. Тому ж заму Савченку, який регулював курс. Там помилок не було, там було цілковите мародерство.

Якщо говорити про майбутнє країни, то Ющенко повинен внести подання на звільнення. Не рахуватися з парламентом він не має права. Який є - такий є. Він його переобрав незаконно.

Кого подасть? Є тільки три кандидатури: Шлапак, Порошенко і Тігіпко. Це ті, хто може піти на голову правління Нацбанку. Арсеній Яценюк міг би цілком замінити Порошенка на посаді голови Ради Нацбанку. Вони зможуть стабілізувати фінансову систему.

Анатолій Гальчинський, головний науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин

НЕДОВІРА СТЕЛЬМАХУ - ЦЕ СВІДЧЕННЯ ВІДСУТНОСТІ У НАС РИНКОВОГО МИСЛЕННЯ

Недовіра Стельмаху - це свідчення відсутності у нас ринкового мислення. Я не думаю, що Президент зніме Стельмаха. Я не прихильник Ющенка, але він банкір і має глибше розуміти ці процеси. Сьогодні не повинно ставитися питання вибору ймовірного голови. Я прекрасно знаю плюси і мінуси Тігіпка, я з ним працював, так само як і Шлапака, Яценюка.

З таким формулюванням голів Національних банків абсолютно у всіх країнах можна зняти. В усіх країнах в умовах кризи національна валюта стає нестабільною. Це елементарна логіка. Гроші - це зовнішня оболонка економічної системи. Якщо негаразди всередині економічної системи, то вони насамперед проявляються в системі грошових відносин. Якщо ви хочете поставити питання відповідальності, то давайте ставити його і до уряду.

Криза відбивається перш за все на нестабільності світової національної валюти. Ринок реалізує свій потенціал через кризу. В умовах кризи гривня нестабільна. Хороша погода, хороша економіка, хороша кон’юнктура – стабільна гривня.

Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ

ЮЩЕНКО БУДЕ ПОСТУПАТИ ТАК, ЯК ВИМАГАЄ ЗАКОН

Я думаю, Ющенко буде поступати так, як вимагає закон. Він трошки пом’якшив свою позицію щодо захисту Стельмаха останніми днями.

Хто буде головою? Потрібна аполітична особа з формальним стажем роботи в банківському секторі. Але потрібно, щоб вона трошки розбиралася в макроекономіці. Те, що робило банківське правління і яких помилок припускалися, нанесло шкоди банківському і кредитному ринку, промисловості, торгівлі і іншим секторам економіки. Це говорить про низьку макроекономічну культуру керівництва Нацбанку. Апарат Нацбанку викликає не те що подив – жаль. Як він оперував на кредитному і валютному ринку, рефінансуванні. Може потім Нацбанк спробують реформувати, тому особа має бути сильною.

Нацбанк що хотів те й робив: то підвищував курс, то знижував. Так не можна робити. Закон треба міняти. Не можна так резервувати, не можна змінювати процентні ставки і резервні вимоги.

Олександр Рябченко, директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю й інвестицій

ЗМІНА ГОЛОВИ НАЦБАНКУ В СЬОГОДНІШНІЙ СИТУАЦІЇ - ЦЕ НОРМАЛЬНИЙ КРОК

Буде дискусія, серйозне обговорення ситуації, яка створена. Український парламент приймає рішення у всіх складних ситуаціях, які не мають прямої виконавчої дії, але створюють ситуацію для обговорення. Без Президента ситуація не може бути вирішена. Зрозуміло, що Президент не погоджується зі зняттям Стельмаха. Але є постанова Верховної Ради. Президент, спікер, прем’єр-міністр зустрінуться всі разом і після обговорення ситуації зможуть запропонувати рішення. Яке це буде рішення – сказати складно. Але є декілька вольових позицій. І голова Нацбанку, і голова Фонду держмайна, і державний бюджет фактично один без одного з цієї ситуації не вийдуть. А разом вони зможуть.

Зміна голови Нацбанку в сьогоднішній ситуації - це нормальний крок. Тому що фактично зараз керівництво Нацбанку внаслідок своїх дій не має головного - довіри громадян України. А у банківській ситуації не можна не мати довіри до Нацбанку. Якщо банку довіряють, то він може стабілізувати ситуацію навіть без великих валютних інтервенцій. Зараз повинна прийти команда, яка апріорі вже сьогодні має позитивне ставлення громадськості до себе. Якщо у нового керівництва Нацбанку є позиція, то ця позиція за підтримки грошей від МВФ може стабілізувати ситуацію і по гривні, і по кредитуванню.

Опитувала Анна Ященко