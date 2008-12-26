Рада вирішила, що Стельмаху і правлінню НБУ час піти (доповнена)

Верховна Рада висловила недовіру голові та правлінню Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови “Про попередній звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи” проголосували 380 народних депутатів з 425 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою парламент визнав роботу НБУ в період фінансової кризи такою, що не забезпечила основної функції НБУ – стабільності національної грошової одиниці, що створила загрозу національній економічній безпеці та суверенітету України.

ВР визнала процедуру рефінансування, яка здійснювалася Нацбанком протягом жовтня-грудня 2008 року, непрозорою, упередженою на користь окремих фінансових структур та таку що має ознаки корупції і призвели до масштабної та різкої дестабілізації національної валюти та інфляції.

У зв’язку з чим ВР висловила недовіру голові та правлінню НБУ.

Парламент також звернувся з вимогою до Президента невідкладно внести подання про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ, а також внести на розгляд ВР кандидатуру на цю посаду.

ВР також доручила Рахунковій палаті перевірити обґрунтованість і забезпеченість наданих НБУ обсягів рефінансування протягом жовтня-грудня 2008 року.

Парламент звернувся до Генеральної прокуратури вивчити всі матеріали, які стосуються цього питання і відповідно відреагувати на них.

Як зазначив голова тимчасової слідчої комісії ВР Юрій ПОЛУНЄЄВ (БЮТ), системний аналіз дій НБУ дає підстави для висновку про неефективність роботи керівництва НБУ, що призвело до девальвації національної валюти, накопичення кредитів та валютних ризиків у банківській системі, для розв’язання яких потрібно не менше третини ВВП у вигляді коштів платників податків.

Згідно з попереднім звітом, ТСК вважає, що керівництво НБУ ухиляється під прикриттям банківської таємниці від надання найбільш необхідної інформації, яка стосується питань, пов’язаних із прозорістю процедур надання стабілізаційних позик комерційним банкам та операцій купівлі-продажу окремими банками валюти на валютному ринку та аукціонах НБУ.

Крім того, ТСК констатує відсутність системних заходів та продуманої довгострокової політики Нацбанку в сфері валютного регулювання.

Верховна Рада України прийняла до відома попередній звіт ТСК.