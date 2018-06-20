В.о. глави місії України при НАТО Єгор Божок: "Дуже важливо не допустити повного відходу Кремля в паралельну реальність"

Разом з новою атакою проросійських сил на сході України, російські пранкери здійснили і атаку з дискредитації України у НАТО, спробувавши провести «переговори» начебто українських можновладців з генеральним секретарем альянсу. Втім, не розрахували сил. Про те, як в НАТО вивели на чисту воду російських пранкерів, наскільки тісною є комунікація України та штаб-квартири альянсу через ситуацію в Авдіївці, та чому засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони відбудеться у червні, а не в лютому, УНІАН розповів виконувач обов’язків глави місії України при НАТО Єгор Божок.

Розкажіть, будь ласка, про атаку пранкерів та фейкову телефону розмову нібито з генеральним секретарем альянсу Столтенбергом, про що так активно пишуть російські ЗМІ.

Починаючи зі вчорашнього дня місія у взаємодії з приватним офісом генерального секретаря НАТО намагається відбитися від атак пранкерів на генерального секретаря НАТО, які, від імені керівництва Адміністрації президента України, активно намагалися влаштувати нібито телефонну розмову між президентом України Петром Порошенком та генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Також вони намагалися влаштувати телефонну розмову, тут я підкреслюю, між «заступником глави адміністрації президента України Костянтином Єловєєвим» (справжнє ім’я Костянтин Єлісєєв) та генеральним секретарем НАТО. Всі ці спроби були одразу зафіксовані службою безпеки НАТО. Про них нам одразу повідомили, і зі вчорашнього дня ми разом спостерігаємо за цією активністю пранкерів, які намагалися влаштувати провокацію. Через те, що вона їм не вдалася, вони зробили фейк, чим насмішили всіх і в НАТО, і в Україні, адже про те, що відбувалося, знали і тут, і в Україні.

Вони не гребують нічим для того, щоб дискредитувати НАТО, дискредитувати Україну, створити потрібний їм інформаційний фон для того, щоб прикрити свої огидні дії на сході України.

А із самим пранкерами ви контактували?

Ні, вони до місії не зверталися, і, думаю, що найближчим часом вже не звернуться. Хоча, не виключено, що відповідні спроби будуть робитися по всіх напрямках. Але той, хто попереджений - той озброєний. Завдяки цим вчорашнім недолугим спробам якихось клоунів влаштувати непотрібне шоу і завдяки тому, що сьогодні, через невдачу цих спроб вчора, був зроблений очевидний фейк, і в НАТО, і в Україні знають, що у найближчий перспективі ці спроби не виключені. За це ми цим горе-жартівникам щиро вдячні.

Зараз ми спостерігаємо активізацію кампанії, спрямованої на дискредитацію України в НАТО, на дискредитацію відносин і практичного співробітництва України з альянсом. Ця кампанія ведеться по всім лініям – по дипломатичній, по лінії ЗМІ, неурядових організацій. Ми це чітко спостерігаємо і намагаємося вживати дій.

Також дуже багато зараз циркулює інформації про те, що НАТО відновлює взаємодію з Росією, про те, що спостерігається активізація контактів на всіх рівнях, а це, у свою чергу, означає відхід від попередніх позицій альянсу щодо України та Росії. Хочу однозначно сказати, що це не так. НАТО не зраджує Україну, не змінює своїх позицій по відношенню до нашої держави, по відношенню до того, що зробила Росія.

Водночас, в сучасному світі, і ми це теж сприймаємо, неможливо повністю ізолювати агресора, інакше він стане повністю непередбачуваним. Інакше він повністю втратить зв'язок з реальністю. Оскільки у випадку з РФ ми, в принципі, майже це і спостерігаємо, дуже вважливо не допустити повного відходу Кремля в паралельну реальність, яку він сам створив.

Тому підтримувати контакти дуже важливо. Головне – це принципи, на яких підтримуються ці контакти. А ці контакти підтримувалися і будуть підтримуватися з РФ на тих принципах, на яких стоїть альянс і завжди – мене запевнила в цьому в цей понеділок заступник генсека - першим питанням на порядку денному буде те, що Росія зробила проти України. Головне, що перед будь-якими з цих контактів, НАТО координуватиме свою позицію з Україною. В цьому мене теж запевнили, що дуже важливо.

Як в НАТО реагують на останню ескалацію?

З ранку понеділка місія України при НАТО і штаб-квартира альянсу перебувають в режимі кризової комунікації. Відбувається постійний обмін інформацією про те, що відбувається на сході України…

Через Авдіївку…

…так, через Авдіївку. Вже в понеділок я мав зустріч із заступником генерального секретаря пані Роуз Геттемюллер і поінформував її про те, що відбувається. Ми одразу започаткували механізм кризової комунікації і перебуваємо в постійному контакті. Буквально зараз я завершив підготовку чергової порції інформації для передачі керівництву НАТО про те, що продовжує відбуватися на сході України.

У разі будь-якого подальшого загострення відбудеться екстрене засідання Комісії Україна-НАТО. Навіть на вихідних. Є підстави вважати, що йде підготовка до подальшої ескалації. Традиційно, як, свого часу - радянська, російська військова школа робить будь-які ескалації на вихідних.

Чи НАТО поділяє такий сценарій розвитку подій, враховуючи, що у них є власні служби?

НАТО цього не виключає.

А чим вони зможуть нам допомогти?

Я можу сказати, що наступні кроки можуть бути абсолютно різними. Головне – зібратися і їх узгодити, якщо це буде потрібно. Важливо, що ми не одні, що ми в постійному контакті і взаємодії, у тому числі, з НАТО. Які кроки буде потрібно вжити – ми будемо обговорювати, коли це буде потрібно. Дай Бог, щоб цього не сталося.

Щодо засідання міністрів оборони країн НАТО у лютому. Наскільки мені відомо, на цій зустрічі засідання Комісії Україна-НАТО немає…

…Такий захід ми плануємо на червень, оскільки розраховуємо, що, на той час, ми вже будемо мати готовність по лінії низки практичних напрямів взаємодії (існуючих та додаткових), про які треба буде поговорити на рівні міністрів оборони. Зараз йде планова підготовка низки проектів для того, щоб їх започаткувати. А для цього НАТО має завершити відповідну внутрішню підготовку, яка ще не готова. Крім того, підготовка проектів взаємодії з нами буде, в тому числі, залежати від тих рішень, які будуть прийняті на лютневому засіданні міністрів оборони.

Робота в рамках реалізації заходів Комплексного пакету допомоги (ухвалений на Варшавському саміті НАТО для України в минулому році) йде і нарощується. Зважаючи на ту динаміку, яку ми спостерігаємо зараз, додаткового втручання міністрів оборони або міністрів закордонних справ не потрібно.

Я із задоволенням констатую, що робота пішла і по лінії командування, і управління, і по лінії логістики, і по лінії розмінування, і по лінії військово-морських сил, і по лінії спеціальних операцій, і по лінії реформування Служби безпеки України, і по лінії стратегічних комунікацій… Пішла конкретна та прагматична робота – ми почали використовувати те, що нам запропонували.

Щодо інформації, яка була розповсюджена WallStreetJournal про начебто зірвані переговори щодо співпраці у сфері ПРО. На моїй пам’яті ми таких переговорів не вели… Як ви можете це прокоментувати?

Наразі у нас з НАТО є інші пріоритети, тому думок, планів, намірів чи ініціатив щодо проведення консультацій, про які згадало це видання, не було. Тут моя відповідь дуже проста – я не можу коментувати інформацію, яка була отримана в НАТО щодо НАТО.

Як тут поставилися до нещодавнього висловлювання президента України Порошенка щодо референдуму стосовно НАТО?

Референдум буде, інша справа – коли. Зараз ми продовжуємо концентруватися на практичній взаємодії з НАТО. Зараз на порядку денному інші питання. В штаб-квартирі нічого нового не почули – це відома позиція президента України, про що він неодноразово говорив тут, і це відоме правило НАТО, про яке всі знають.

Хочу звернути вашу увагу на те, що цього року ми будемо відзначати 20-ту річницю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. З цього приводу ми плануємо низку публічних заходів, політичних заходів, високого, робочого, громадського рівня.

Ірина Сомер