Усі консульства Польщі в Україні припинили роботу після обстрілу в Луцьку

Генеральні консульства Республіки Польща у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Луцьку у середу не працюють. Про це повідомляється на сайтах польських дипломатичних відомств Польщі в Україні.

"Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові повідомляє, що 29 березня 2017 р. (середа) консульство не працює й не буде приймати відвідувачів", - йдеться у повідомленні на сайті Генконсульства Польщі у Харкові.

Аналогічні повідомлення розміщені на сайтах Генконсульств Польщі у Києві, Вінниці, Львові та Одесі.

Читайте такожМЗС вважає обстріл консульства Польщі у Луцьку цілеспрямованою провокацією, яка могла бути інспірована ззовні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

У СБУ розглядають кілька версій інциденту, в тому числі теракт.

«Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації, почерк якої видно здалека", - заявили у відомстві.

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.

Водночас Міністерство закордонних справ Польщі через інцидент викликало посла України Андрія Дещицю.