Обстріл польського консульства у Луцьку: МЗС країни попередило про ноту протесту та викликало українського посла

У МЗС Польщі підтвердили факт нічного обстрілу свого Генконсульства у Луцьку. У зв’язку із інцидентом до зовнішньополітичного відомства викликали і посла України Андрія Дещицю. Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

"До МЗС викликано посла України в Польщі. Наше посольство у Києві також заявить ноту протесту в МЗС України" - заявили у відомстві.

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В МЗС Польщі також повідомили, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

"Ми очікуємо, що українські служби забезпечать більш ефективну охорону дипломатичних установ. Ми також очікуємо якнайшвидшого з'ясування обставин події і затримання виконавців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку в ніч на 29 березня невідомі обстріляли будівлю Генконсульства Польщі. В результаті стрілянини пошкоджено дах будівлі. Стрілянина сталася близько 00:30. За словами консула, охоронці почули вибух. ЗМІ повідомляли, що судячи з величини отвору в даху, могли стріляти з гранатомета або іншого серйозного озброєння.

Пізніше консул Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі заявив, що обстріл приміщення консульства був терористичним актом.