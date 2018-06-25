Віхи тижня: Пинзеник відзначився в епістолярному жанрі, центр української політики переміщується в «Феофанію»
Опозиція виступає за відставку помаранчевої влади оптом... СБУ відчуває себе штрафним батальйоном...
Парламентарії не пошкодували вихідного дня, щоб видати чорну мітку Володимиру Стельмаху. Віктор Пинзеник відзначився в епістолярному жанрі. Валерій Хорошковський перекинувся з уряду в президентський табір. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко кардинально розійшлися в оцінці бюджету-2009.
|Анатолій Шаповалов
Сьогодні головною фінансовою установою країни керує перший заступник голови правління Анатолій Шаповалов, який огризався з парламентської трибуни у відповідь на депутатські випади. Повернеться з відпустки Стельмах – тоді і розбиратиметься, звільнений він чи ні. Ось тільки в судові інстанції Володимиру Семеновичеві звертатися не варто – небезпечно для нервової системи, враховуючи ступінь «сердечного» проникнення під пов`язку на очах української Феміди.
До речі, Партія регіонів ідею звільнення Стельмаха не підтримала – ці опозиціонери виступають за відставку помаранчевої влади оптом. Комуністи ж не дозволили формально повернути в крісло голови НБУ Сергія Тигіпка. Може, Сергій Леонідович на зорі своєї комсомольської кар`єри насолив комусь з мастодонтів КПУ? Чи річ у тому, що Петро Симоненко був більше зайнятий справами особистими, аніж партійними? Оскільки гривня на депутатські рішення не відреагувала, їх можна сміливо назвати бурею в склянці води. І відзначити, що ситуація у Верховній Раді все більше нагадує Росію початку 90-х, коли тамтешній парламент вважав необхідним ухвалювати рішення в піку президентові Єльцину. Якщо так піде далі, то миротворчі таланти спікера Володимира Литвина не допоможуть.
|Віктор Пинзеник
Чи варто дивуватися, що Президентові і прем`єрові довелося узяти на себе тягар відповідальності за Державний бюджет. Віктор Ющенко п`ятничного вечора звернувся з телевізійних екранів до народу. У звичному безапеляційному стилі Віктор Андрійович закликав переглянути бюджет-2009, поклавши відповідальність за всі економічні проблеми країни на Юлію Тимошенко. Глава держави пообіцяв, що прем`єрові не вдасться сховатися від відповідальності в опозиції. Втім, і сама Юлія Володимирівна у відставку не збирається. Вона підкреслено бадьоро відрапортувала про перевиконання бюджету в січні і відзначила, що Ющенко – не той лідер, який потрібний країні в умовах кризи.
Можливо, технологію екстреного латання дір в бюджеті Юлія Тимошенко ще зможе запатентувати і продавати іншим урядам – криза ж продовжується, але навряд чи їй буде під силу повторити січневий фокус в лютому. Та й на Банковій не збираються сидіти, склавши руки. З президентського Секретаріату вже пообіцяли внести власний варіант змін до головного фінансового документа країни, адже прем`єр впродовж півроку його корегувати не збирається. Гірше інше – взаємні звинувачення високопоставлених персонажів вітчизняного політичного театру руйнують довіру до інститутів державності. Українці вже давно зосередилися на вирішенні проблем виживання і не стежать за холодною громадянською війною на Печерських пагорбах.
|Валерій Хорошковський
Євген Магда