Віхи тижня: Пинзеник відзначився в епістолярному жанрі, центр української політики переміщується в «Феофанію»

Парламентарії не пошкодували вихідного дня, щоб видати чорну мітку Володимиру Стельмаху. Віктор Пинзеник відзначився в епістолярному жанрі. Валерій Хорошковський перекинувся з уряду в президентський табір. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко кардинально розійшлися в оцінці бюджету-2009.

Щопонеділка Верховна Рада в пленарному режимі збирається украй рідко, але 26 січня законодавці з`їхалися, щоб обговорити роботу Національного банку. БЮТ і його союзники вирішили дати зрозуміти Віктору Ющенку, що його давній соратник Володимир Стельмах засидівся в кріслі голови правління Нацбанку. Вони не тільки проголосували за його звільнення, але і поклали на главу держави відповідальність за ситуацію у фінансовій сфері. Слуг народу не зупинив той факт, що Володимир Семенович знаходиться у відпустці, а звільняти/призначати шефа НБУ парламент може виключно за президентським поданням. З їх гнівних промов читалося невдоволення зайвою самостійністю Нацбанку.

Сьогодні головною фінансовою установою країни керує перший заступник голови правління Анатолій Шаповалов, який огризався з парламентської трибуни у відповідь на депутатські випади. Повернеться з відпустки Стельмах – тоді і розбиратиметься, звільнений він чи ні. Ось тільки в судові інстанції Володимиру Семеновичеві звертатися не варто – небезпечно для нервової системи, враховуючи ступінь «сердечного» проникнення під пов`язку на очах української Феміди.

До речі, Партія регіонів ідею звільнення Стельмаха не підтримала – ці опозиціонери виступають за відставку помаранчевої влади оптом. Комуністи ж не дозволили формально повернути в крісло голови НБУ Сергія Тигіпка. Може, Сергій Леонідович на зорі своєї комсомольської кар`єри насолив комусь з мастодонтів КПУ? Чи річ у тому, що Петро Симоненко був більше зайнятий справами особистими, аніж партійними? Оскільки гривня на депутатські рішення не відреагувала, їх можна сміливо назвати бурею в склянці води. І відзначити, що ситуація у Верховній Раді все більше нагадує Росію початку 90-х, коли тамтешній парламент вважав необхідним ухвалювати рішення в піку президентові Єльцину. Якщо так піде далі, то миротворчі таланти спікера Володимира Литвина не допоможуть.

Ще один відомий фінансист, міністр Віктор Пинзеник відкрив в собі талант переконувати. Його лист прем`єр-міністрові, який став надбанням гласності, переконав багатьох українців і самого Віктора Ющенка, що ситуація в країні критична. Звичайно, Віктор Михайлович думає не тільки про те, "что же будет с Родиной и с нами", але і рятує власне лице. До речі, центр української політики поступово переміщається в «Феофанію» - там проходить післяопераційну реабілітацію шеф «Нафтогазу» Олег Дубіна, поправляє здоров`я Віктор Янукович, до них же приєднався і Пинзеник. Очевидно, у міру їх одужання відбуватимуться і нові інформаційні сплески.

Чи варто дивуватися, що Президентові і прем`єрові довелося узяти на себе тягар відповідальності за Державний бюджет. Віктор Ющенко п`ятничного вечора звернувся з телевізійних екранів до народу. У звичному безапеляційному стилі Віктор Андрійович закликав переглянути бюджет-2009, поклавши відповідальність за всі економічні проблеми країни на Юлію Тимошенко. Глава держави пообіцяв, що прем`єрові не вдасться сховатися від відповідальності в опозиції. Втім, і сама Юлія Володимирівна у відставку не збирається. Вона підкреслено бадьоро відрапортувала про перевиконання бюджету в січні і відзначила, що Ющенко – не той лідер, який потрібний країні в умовах кризи.

Можливо, технологію екстреного латання дір в бюджеті Юлія Тимошенко ще зможе запатентувати і продавати іншим урядам – криза ж продовжується, але навряд чи їй буде під силу повторити січневий фокус в лютому. Та й на Банковій не збираються сидіти, склавши руки. З президентського Секретаріату вже пообіцяли внести власний варіант змін до головного фінансового документа країни, адже прем`єр впродовж півроку його корегувати не збирається. Гірше інше – взаємні звинувачення високопоставлених персонажів вітчизняного політичного театру руйнують довіру до інститутів державності. Українці вже давно зосередилися на вирішенні проблем виживання і не стежать за холодною громадянською війною на Печерських пагорбах.

Правда, чиновникам ще доводиться робити вибір. Наприклад, колишній начальник Державної митної служби Валерій Хорошковський після публічної критики в адресу прем`єра уникнув звільнення оригінальним способом – він призначений першим заступником голови Служби безпеки. Чесноти Валерія Івановича відомі – мільйонер, власник «Інтера», працював на багатьох посадах в системі державної влади, ось тільки незрозуміло, як це може стати в нагоді в керівництві спецслужбами? І марно соратники Тимошенко називають СБУ «гвардією Балоги» - після таких призначень на Володимирській себе відчувають швидше штрафним батальйоном.

Євген Магда