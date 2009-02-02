Симоненко розлучається з дружиною і йде до коханки

У сімейному житті головного комуніста країни 56-річного Петра Симоненка настають зміни. Він розлучається зі своєю дружиною - ровесницею Світланою. Причина, яка зазвичай буває в цих випадках і в цьому віці у чоловіків, банальна - інша жінка, пише "Сегодня". Звуть її Оксана Ващенко. Вона - парламентська журналістка Українського радіо і радіо "Ера". Оксана, яка молодша за Симоненка на 25 років, тиждень тому народила йому дочку. Їй вже дали ім`я - Марія. Пологи пройшли в елітній клініці "Ісіда".

"Оксану як журналістку Національного радіо ще в 2004 році прикріпили до Петра Миколайовича для висвітлення його президентської кампанії. Вона тоді об`їхала з ним всю країну. У 2006 році Оксана теж була разом з ним. Потім ми дізналися, що вона вагітна, але не могли зрозуміти від кого. Ясність щодо батьківства її дитини вніс, як не дивно, "Вечірній квартал". Коли ми дивилися по телевізору останню передачу, то побачили, що вона сидить поряд з Симоненком. Ми відразу все зрозуміли", - розповіла журналістам одна з колег Оксани.

У парламенті також знають і про майбутнє розлучення. "З дружиною Світланою через Оксану у Петра Миколайовича вже давно почалися конфлікти", - сказав один з депутатів Верховної Ради.

Журналісти зв`язалися з самим Петром Симоненком, але він розповідати про розлучення з дружиною навідріз відмовився, хоч і не став заперечувати цього факту. "Це моє особисте життя, наша справа", - заявив Симоненко.

Зате дружина Петра Миколайовича Світлана була більш говіркою. "Петро Миколайович подає на розлучення тому, що це вона так хоче. Це негідний вчинок для комуніста. Тим паче, що при розлученні порушуються українські закони. Він вже півроку не живе вдома. Шахраї цим займаються, аферисти займаються", - розповіла вона в інтерв`ю "1+1" у присутності свого адвоката Сергія Глазьєва. Отже, шлюборозлучний процес у головного комуніста ризикує стати вельми гучним.

Зі своєю дружиною Світланою лідер КПУ познайомився ще в школі. Вони вчилися в паралельних класах. Одного разу майбутня дружина Симоненко виграла в українського комуніста №1 у шахи, і ось тоді він і вирішив - перед ним - його друга половинка.

Від шлюбу з Світланою Петро Миколайович має двох синів - Андрія (1974 р.н.) і Костянтина (1977 р.н.). Також вони виховують двох онуків - 9-річного Володю і 5-річну Лізу.