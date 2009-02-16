Міністр промполітики каже, що не має наміру ховатися від СБУ

Міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ не має наміру ігнорувати судовий процес, розпочатий за заявою Служби безпеки України про причетність міністра до корупційних дій.

Про це В.НОВИЦЬКИЙ повідомив учора в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Звичайно, я братиму участь в судовому процесі. Але всі ці звинувачення – цілковита дурниця», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.

Міністр також повідомив, що поки що не одержував повідомлення про дату слухання справи в суді.

В.НОВИЦЬКИЙ зазначив, що СБУ звинувачує його в тиску на суд. «Я написав офіційний лист як міністр промислової політики, і в цьому листі СБУ угледіла тиск на суд», - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого прес-центр СБУ заявив, що 6 лютого СБУ склала адміністративний протокол про порушення Закону «Про боротьбу з корупцією» стосовно В.НОВИЦЬКОГО.

"Встановлено, що державний службовець, використовуючи своє посадове становище, поза порядком, передбаченим процесуальним законодавством, намагався вплинути на суд під час здійснення правосуддя", - наголошується в повідомленні прес-центру СБУ.

СБУ направила матеріали протоколу до Апеляційного суду м. Києва.