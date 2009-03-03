У ПР заперечують, що домовилися з БЮТ зняти Огризка
Єфремов пояснив, що це збіг
Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягатиме на тому, щоб Володимир ОГРИЗКО був виконуючим обов`язки міністра закордонних справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив в інтерв`ю журналістам, коментуючи рішення парламенту відправити В.ОГРИЗКА у відставку.
За словами депутата, реакцію Президента на рішення Верховної Ради щодо звільнення В.ОГРИЗКА можна спрогнозувати як негативну, оскільки він підтримує тих людей, «які беззастережно виконували всі його вказівки, навіть дурні вказівки, що й зробив міністр закордонних справ».
«Тому Президент, напевно, відстоюватиме міністра в ранзі виконуючого обов`язки, але це буде не найрозумніше рішення, яке він може прийняти», - вважає О.ЄФРЕМОВ.
За його словами, В.ЮЩЕНКУ потрібно шукати нову кандидатуру на посаду голови зовнішньополітичного відомства, призначення якої підтримають народні депутати.
При цьому О.ЄФРЕМОВ заперечує, що між Партією регіонів і БЮТ відбувалися переговори з приводу відставки В.ОГРИЗКА.
«Вочевидь, його робота призвела до того, що він отримав закономірний результат голосів у залі Верховної Ради», - переконаний заступник керівника фракції ПР.
За його словами, «один програний судовий процес щодо острова Зміїний розбурхав, здається, всіх розсудливих людей у нашій державі».
О.ЄФРЕМОВ наголосив, що також приводом для відставки В.ОГРИЗКА став «дурний лист, який міністр закордонних справ надіслав у наші дипломатичні представництва за кордоном, де рекомендував послам повідомити керівникам закордонних держав про неефективну роботу уряду». На його думку, у будь-якій цивілізованій державі «такий міністр не пропрацював би й дня».
О.ЄФРЕМОВ вважає, що Верховна Рада не порушила законодавство України, проголосувавши за відставку В.ОГРИЗКА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250 голосами висловилася за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, за відставку В.ОГРИЗКА проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 0 – від НУ-НС, 27 – від КПУ і 0 – від Блоку Литвина.