У ПР заперечують, що домовилися з БЮТ зняти Огризка

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягатиме на тому, щоб Володимир ОГРИЗКО був виконуючим обов`язки міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив в інтерв`ю журналістам, коментуючи рішення парламенту відправити В.ОГРИЗКА у відставку.

За словами депутата, реакцію Президента на рішення Верховної Ради щодо звільнення В.ОГРИЗКА можна спрогнозувати як негативну, оскільки він підтримує тих людей, «які беззастережно виконували всі його вказівки, навіть дурні вказівки, що й зробив міністр закордонних справ».

«Тому Президент, напевно, відстоюватиме міністра в ранзі виконуючого обов`язки, але це буде не найрозумніше рішення, яке він може прийняти», - вважає О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, В.ЮЩЕНКУ потрібно шукати нову кандидатуру на посаду голови зовнішньополітичного відомства, призначення якої підтримають народні депутати.

При цьому О.ЄФРЕМОВ заперечує, що між Партією регіонів і БЮТ відбувалися переговори з приводу відставки В.ОГРИЗКА.

«Вочевидь, його робота призвела до того, що він отримав закономірний результат голосів у залі Верховної Ради», - переконаний заступник керівника фракції ПР.

За його словами, «один програний судовий процес щодо острова Зміїний розбурхав, здається, всіх розсудливих людей у нашій державі».

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що також приводом для відставки В.ОГРИЗКА став «дурний лист, який міністр закордонних справ надіслав у наші дипломатичні представництва за кордоном, де рекомендував послам повідомити керівникам закордонних держав про неефективну роботу уряду». На його думку, у будь-якій цивілізованій державі «такий міністр не пропрацював би й дня».

О.ЄФРЕМОВ вважає, що Верховна Рада не порушила законодавство України, проголосувавши за відставку В.ОГРИЗКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250 голосами висловилася за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, за відставку В.ОГРИЗКА проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 0 – від НУ-НС, 27 – від КПУ і 0 – від Блоку Литвина.