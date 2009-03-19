Росія готується до «найенергійнішої співпраці» з наступником Огризка

15:37, 19 березня 2009
Політика
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І сподівається на взаємність

Міністерство закордонних справ РФ сподівається на взаємовигідну співпрацю з новим міністром закордонних справ України.

Про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Наша позиція така, що ми будемо готові до найенергійнішої співпраці з новим міністром закордонних справ України, якщо буде взаємність – ще краще», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

У той же час він зазначив, що МЗС РФ не може коментувати висунуту Президентом України кандидатуру Олега ШАМШУРА на посаду керівника МЗС України, тому що це є суто внутрішньою справою України і української влади.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 2009 р. ВР ухвалила постанову про звільнення Владимира ОГРИЗКА від посади міністра закордонних справ України.

6 березня коаліція направила звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією внести на розгляд ВР кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на посаду керівника МЗС.

17 березня Президент України вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

 

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