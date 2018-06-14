Що означає реакція Путіна

Про що свідчить реакція Путінана підписану Україною і ЄС газову декларацію? Ми запитали про це російських експертів.

Євген Мінченко, директор Інституту міжнародної експертизи, віце-президент Російської асоціації зв`язків з громадськістю: ЗАЯВА ПУТІНА БУЛА ЕМОЦІЙНОЮ, ТОМУ ЩО В ПІДПИСАННІ ДЕКЛАРАЦІЇ БРАЛА УЧАСТЬ ТИМОШЕНКО

Сама декларація, вибачте за тавтологію, виявилася дуже декларативною, оскільки в процесі її підготовки змінилася сума на реконструкцію української ГТС: була 2,5 мільярда євро, стала 2,5 мільярда доларів.

Сам факт, що з нерозривного ланцюжка постачальник-транзитер-споживач викинутий постачальник, теж виглядає дивним. Для всіх сторін було б логічно, якби в декларації були згадані всі члени ланцюжка, а не тільки два останніх.

Ті експертні оцінки, які я маю в своєму розпорядженні, говорять, що суми, зазначеної в декларації, недостатньо для реконструкції української ГТС. Вона повинна бути в п`ять або навіть у десять разів більше. Тому, чесно кажучи, сама декларація не дуже вдала.

Лінія відсунути Росію теж не є правильною. Також думаю, що емоційності заяві російського прем`єр-міністра додало те, що в підписанні цієї декларації брала участь Юлія Тимошенко. З нею домовлялися дещо про інші речі. Тому її дії були сприйняті Путіним як непослідовні.

Які принципи може змінити Путін з Європою? Є кілька складових.

Перша – власне, а куди підуть російські енергоносії? Зараз в умовах зниження світових цін на газ і нафту стає цікавішим, ніж раніше, азіатський напрямок постачань російських енергоносіїв. Якщо раніше китайці проявляли себе дуже жорсткими переговорниками, ми з ними не могли ніяк домовиться про ціну, то тепер це стає реальнішим і комфортнішим для Росії і для Китаю.

Тому формат переорієнтації експортних потоків справді має під собою грунт. Це не порожні слова.

Європейці дуже зацікавлені в тому, щоб інвестувати в російську економіку, в тому числі й у видобувні активи, саме зараз, коли вони коштують не дуже дорого. Відповідно російський уряд може як посприяти приходові європейських інвесторів, так і ускладнити цей прихід. Думаю, тонкий натяк на це і прозвучав у заяві російського прем`єр-міністра.

Щодо ціни на газ для України. Між Росією і Україною підписаний контракт, в якому чітко прописана формула ціни, тому я думаю, що ніякої зміни ціни не буде.

Юлія Володимирівна вчора обмовилася, що вона все-таки хоче, щоб Газпром брав участь у реконструкції ГТС. Але одна справа - публічна заява, інше – підписаний документ.

Думаю, що участь Тимошенко в підписанні цієї декларації може дещо ускладнити отримання російського кредиту в розмірі п`яти мільярдів доларів. Переговори про це зараз тривають.

Але знаючи талант Юлії Володимирівни як комунікатора, я не виключаю, що під час зустрічі з Володимиром Путіним вдасться розрядити цю напругу.

Борис Немцов, екс-віце-прем`єр РФ: ЯКЩО ПУТІН ПОЧНЕ ЗРИВАТИ ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНТРАКТИ, ГАЗПРОМ БУДЕ БАНКРУТОМ

Путін з істеричним завзяттям хоче встановити контроль над українською ГТС. Але це абсолютно неможливо. По-перше, український закон це забороняє, по-друге, немає жодної української політичної сили, яка б це підтримала. Проте він все одно намагається це зробити.

Замість того, щоб погрожувати Україні і Європі, Путіну слід було б почати переговори з Тимошенко про реконструкцію ГТС.

Звичайно, була непогана ідея щодо створення консорціуму з управління ГТС, але ця ідея, по моєму, вже нереалістична. Після російсько-української газової війни масштаб недовіри такий великий, що ніякий спільний консорціум побудувати неможливо. Щоб створити такий консорціум, потрібно спочатку налагодити відносини. А ось модернізувати разом ГТС можна, але в умовах кредиту, так, як домовлялися європейці.

Щодо зміни принципів. Річ у тому, що Газпром у тяжкому фінансовому стані. Якщо Путін почне зривати європейські контракти, Газпром буде банкрутом. Це буде смертельним і для найбільших компаній, і для російської економіки, яка і без того в глибокій кризі. Тому я думаю, що в Путіна це швидше за все тільки якийсь емоційний зрив, неадекватність і нерозуміння, як поводитися далі.

Адекватно було б почати переговори з українцями і європейцями, зокрема про модернізацію української ГТС.

Станіслав Бєлковський, російський політолог, директор Інституту національної стратегії: ЕМОЦІЇ ПУТІНА ТІЛЬКИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЙОГО ПОРАЗКУ В ГАЗОВІЙ ВІЙНІ

Володимир Путін дуже чутливий до всього, що пов`язане з газовим бізнесом, постачаннями газу до Європи. Проте не можна не визнати, що декларація про модернізацію української ГТС, яка не передбачає залучення Росії до цього проекту, є закономірною і відповідає тій енергополітиці, яку вели Газпром і Путін останні вісім років.

У цій ситуації Путін зазнав болісної і відчутної поразки.

Путін і Газпром намагався шантажувати як західних споживачів, так і пострадянські країни, найбільшою з яких є і залишиться Україна. Але в нього нічого не вийшло, судячи з тієї декларації, яку підписали в Брюсселі.

Путін пообіцяв переглянути економічні відносини з Європою. Це блеф! Тут немає раціональної аргументації. Економіка Росії вельми залежна від Європи, а в умовах кризи залежність тільки зростатиме.

Реалізація Північного і Південного потоків ще не починалася і, можливо, Володимир Путін проявляє просто некомпетентність, вважаючи, що ці проекти звільнять його від залежності від транзитних країн. Північний потік повинен іти дном Балтійського моря через територіальні води або Польщі, або Естонії і Фінляндії. Тоді ці країни стануть для Росії такими ж транзитними країнами, якою сьогодні є Україна.

Почали говорити про те, що Росія постачатиме газ до Китаю. Цього не буде, тому що Росія не має достатніх об`ємів газу. Також відомо, що Китай ніколи не купуватиме природний газ за європейською ціною. Та й самому Газпрому не буде вигідніше продавати до Китаю замість Європи.

Отже реакція Путіна – тільки емоції, які не мають під собою ніяких серйозних економічних аргументів. Емоції Путіна тільки підтверджують його поразку в цій газовій війні.

Опитувала Ксеня Лесів