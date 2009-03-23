Путін обіцяє не пробачити ЄС "газову декларацію"

Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.

Як передає РІА «Новости», про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, що відбулась сьогодні в Брюсселі.

"Якщо інтереси Росії ігноруватимуться, то ми також будемо змушені почати переглядати принципи наших відносин, - сказав прем`єр РФ. - Дуже б хотілося, щоб до цього справа не дійшла".

В той же час, він заявив, що вирішувати проблеми збільшення поставок по суті російського газу без постачальника безглуздо.

"Дуже хотілося, щоб ми були почуті. Ми готові до спільної конструктивної роботи з усіма нашими партнерами", - додав В.ПУТІН.

Говорячи про декларацію, прийняту в Брюсселі Україною і Євросоюзом, В.ПУТІН зазначив, що головною запорукою успіху інвестицій, як написано в декларації, може бути тільки об`єм прокачування газу.

"Це природно, тому що це спосіб погашення кредиту, гроші за транзит. Але хто з нами порадився, чи зможемо ми транспортувати в майбутньому такі об`єми, будемо ми це робити чи ні? Якщо це невеликий технічний збій в достатньо складному трикутнику взаємин - Росія, Україна, Євросоюз, то це нічого. А якщо це початок спроб системного ігнорування інтересів РФ, то це дуже погано", - додав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що у Росії склалися дуже ділові партнерські відносини практично з усіма провідними європейськими компаніями у сфері енергетики.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулась Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” була підписана Спільна декларація ЄС, України та міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Російська делегація, присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації.

Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив незадоволення проектом підсумкової декларації цього зібрання. Він вказав на декілька пунктів документа, які не влаштовують РФ.