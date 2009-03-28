Вакарчук похвалився, як він зруйнував "класичну, корупційну схему"

Державна акредитаційна комісія (ДАК), яка здійснює атестацію навчальних закладів, повинна бути незалежною від Міністерства освіти і науки.

Про це заявив міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (№11 (739) 28 березня - 4 квітня 2009).

«Переконаний, що Державна акредитаційна комісія повинна мати незалежний статус», - заявив керівник Міносвіти.

На думку І.ВАКАРЧУКА, колишня схема функціонування Державної атестаційної комісії, котра передбачала жорсткий контроль комісії з боку МОН, сприяла проявам корупції.

«Раніше була створена замкнена система, коли начальник управління ліцензування, атестації й нострифікації МОН одночасно був керівником апарату ДАК, а заступник міністра - заступником голови ДАК і одночасно в міністерстві - керівником згаданого начальника управління. Ми зруйнували цю, можна сказати класичну, корупційну схему», - зазначив міністр.

На даний момент, за словами І.ВАКАРЧУКА, ДАК вже не настільки жорстко підпорядкована міністерству, але міністр освіти все рівно залишається головою ДАК. При тому він наголосив, що для виходу ДАК, а також Українського центру оцінювання якості освіти зі складу Міносвіти необхідно прийняти відповідне урядове рішення.

«Потрібне рішення уряду. Так само поза міністерством має бути Український центр оцінювання якості освіти. Ці установи не повинні адміністративно підпорядковуватись МОН, але обов’язково мають бути під контролем як академічної спільноти, так і громадськості», -переконаний міністр освіти й науки.