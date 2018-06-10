Чому депутати не підтримали "проМВФські" закони

Сьогодні Верховна Рада України не включила до порядку денногороботи парламенту законопроекти, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом. Що ж відбулося в сесійні залі, коментують депутати.

Олексій Плотніков, ПР:

А ЧОМУ МИ МАЄМО ВІДПОВІДАТИ ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЬОГО УРЯДУ

Чому ми повинні нести відповідальність за діяльність цього уряду?! З того, що ми надали свої пропозиції до антикризової програми, не випливає, що ми маємо підтримувати дії уряду й приймати законопроекти, які сприяють його співпраці з МВФ. Тому ми не підтримували ці законопроекти.

Немає жодних підстав, аби Україну спіткав дефолт. Є визначення в підручнику, що дефолт відбувається тоді, коли зовнішні боргові зобов’язання перевищують 60% ВВП. А зараз у нас зовнішні боргові зобов’язання – на рівні 18% від ВВП. А все решта – спекуляції, пропаганда. Не буде в нас дефолту!

Неухвалення законів може ускладнити процес отримання грошей від МВФ. Адже не виконуються вимоги Фонду.

Та я не став би перебільшувати значення цього траншу. Можна жити на зовнішні запозичення, нормалізувати бюджетну сферу, прийнявши іншу редакцію бюджету, і не користуватися цими запозиченнями.

Неотримання Україною другого траншу МФВ не є чимось критичним.

Борис Колесников, ПР:

КРЕДИТ МВФ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЖОДНОГО СТОСУНКУ НЕ МАЄ

Ці закони уряд намагається протягнути під тиском Міжнародного валютного фонду. А при чому тут криза до цих законів?!

Я розумію, що з МВФ потрібно працювати щоденно і ретельно, але не погоджуватися на все.

Ми ось так, будь-якою ціною, вступили в СОТ… Більш ганебних і запроданських умов у світі не підписував ніхто, як підписав уряд у 2005 році. Так що не потрібно будь-якою ціною позичати гроші! Їх же ж потім треба віддавати.

Вони, наприклад, пропонують скорочення пенсії для працюючих пенсіонерів… Так, для всього світу це норма, але коли в нас пенсія 80 доларів і зарплата – 70, то ми не можемо обмежувати працюючих пенсіонерів. Їм не буде за що жити.

Наші аргументи суто економічні.

Кажуть про те, що є коаліція, причому працююча... Так чому та коаліція не голосувала за ці закони?! Ми ж їм не заважали, навіть пішли назустріч – не блокували трибуну!

У нас є 25,3 мільярда доларів золотовалютних резервів! Тож треба їх використовувати. А воно почали кричати, що як не дадуть кредит, то всі помруть… Є коаліція, нехай і приймає рішення!

МФВ нікуди не дінеться. Він дасть кредит і під більш м’які умови.

Хочу вам сказати, що ця позика призначена для того, аби Україна, українські банки розрахувалися з корпоративними боргами, тобто повернули борги західним позичальникам. І жодного стосунку до української економіки це не має. Хіба ви цього не розумієте?!

Олександр Голуб, КПУ:

УКРАЇНА ЦИХ ГРОШЕЙ І ТАК НЕ ПОБАЧИТЬ

Комуністи взагалі не підтримують політику, яку проводить МВФ. Немає жодної країни у світі, яка б вийшла з кризи за допомогою кредитів МВФ.

Про що мова?.. Ми мали приклад Аргентини, Мексики, південно-східних країн, які в результаті співпраці з МФВ за програмою Standby прийшли до дефолту.

Міжнародний валютний фонд, надаючи кредити, фактично обумовлює їх складними політичними, економічними умовами, які стають для тієї чи іншої держави небезпечними. У результаті держава втрачає економічний суверенітет.

На що спрямовано другий транш МВФ? На обслуговування, погашення тих кредитів, які українські комерційні компанії отримали від західних банків. Тобто Україна цих грошей і не побачить.

То виходить, що наші співгромадяни розплачуватимуться за комерційні кредити банкам та відсотки за тими кредитами. Україна опиниться в кабалі через скорочення бюджету, у тому числі й соціальних виплат. Адже МВФ вимагає від Кабміну непопулярних кроків щодо соцвиплат.

Тому, звісно, підтримувати отримання кредиту на таких умовах комуністи категорично не будуть.

Україна має свої внутрішні резерви, є також інші міжнародні валютні організації, міждержавні позики, які можна отримати на більш вигідних для нас умовах, ніж ті, які надає МВФ за програмою Standby.

Андрій Парубій, НУ-НС (група “За Україну»):

У НАС НЕ БУЛО ЖОДНОЇ ВКАЗІВКИ ВІД ПРЕЗИДЕНТА, ЯК ГОЛОСУВАТИ

Ті законопроекти не є новими. Фактично, ті самі документи виносилися на розгляд ВР два тижні тому. Відбулося детальне обговорення їх, і члени депутатської групи “За Україну” дали цілу низку пропозицій щодо їх вдосконалення.

Той шлях для наповнення стабілізаційного фонду, який пропонує уряд, може завдати великого удару по малому й середньому бізнесу. Це може знищити малий бізнес. Це змусить його відійти в тінь...

Ми вимагали, щоб у пенсійному законодавстві було скасовано спеціальні пільгові пенсії, які сьогодні з’їдають велику частину бюджету.

Урядовці сприйняли наші пропозиції і обіцяли, що вони будуть враховані в законопроектах. Проте на сьогодні жодних змін не було. Це свідчить або про низький фаховий рівень тих людей, які готували законопроекти, або про провокативний підхід: внесли документи, які свідомо не були змінені.

Головна вимога МВФ – аби був збалансований державний бюджет. Скільки існує той бюджет-2009, стільки ми вимагаємо його переглянути. І уряд замість того, щоб переглянути бюджет і виправити його в бік реальних макропоказників і реального зростання інфляції, намагається внести різного плану сумнівні закони, які часто є нефаховими і зовсім не покращують ситуацію. Відповідальність за негативні тенденції в економіці має брати на себе уряд.

Чи були в нас вказівки від Президента? Ні, у нас не було жодної вказівки від Президента – як голосувати.

Опитували Анна Ященко, Ксеня Лесів