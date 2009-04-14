Верховна Рада провалила розгляд законів щодо співпраці з МВФ

О 12.00 у Верховній Раді України розпочнеться засідання Погоджувальної ради щодо законопроектів, які спрямовані на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН після обговорення ситуації, що склалася у зв’язку з відмовою депутатів включити ці законопроекти до порядку денного.

В.ЛИТВИН зауважив, що парламент повернеться до розгляду цих законопроектів, якщо буде знайдена необхідна кількість голосів.

Сьогодні Верховна Рада України не включила до порядку денного роботи парламенту законопроекти, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, не були включені до розгляду законопроекти: «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» (щодо невідкладних заходів по забезпеченню енергетичної безпеки України); «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення» та «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам).

За включення даних законопроектів в порядок денний голосували в повному складі фракції БЮТ та Блоку Литвина, але фракція НУ-НС голосувала лише частково. Фракції Партії регіонів та КПУ не підтримали включення даних законопроектів до порядку денного.