Кремль хоче ввести російських миротворців на Донбас - політтехнолог

Путін хоче закріпити уявлення і розуміння, що Росія не є стороною конфлікту, і це "громадянська війна" в Україні. Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів російський політтехнолог Станіслав Бєлковський.

"Путін взагалі не стратег, а тактик. На тактичному рівні він задоволений. Мінські угоди є фейком. Стратегічно це все потрібно для того, щоб примусити Захід до переговорів про "кохання". Це у нього не виходить, але тактично Путін задоволений тим, що відбувається, тому що Мінські угоди базуються на завідомо нездійсненних пунктах, в першу чергу про визнання особливого конституційного статусу ОРДЛО та проведення в цих районах виборів за українськими законами. Погодьтеся, неможливо собі уявити українські вибори в цих місцях, де беруть участь "Блок Порошенко", "Батьківщина" і так далі", - заявив Бєлковський.

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Також він пояснив, чому Кремль жадає ввести російських миротворців на територію Донбасу.

"Ще одна складова частина цієї доктрини в тому, щоб "ДНР" і "ЛНР" були визнані сторонами переговорів. Путін сказав, що миротворців можна вводити лише за згодою всіх сторін. Під сторонами мається на увазі в тому числі "ДНР" і "ЛНР". Тим самим Путін хоче закріпити уявлення і розуміння, що Росія не є стороною конфлікту, це "громадянська війна в Україні", а Росія тільки зовнішній модератор і можливий спонсор миру, не більше того", - зауважив російський політтехнолог.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН повинні бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

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Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона є в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

11 вересня в телефонній розмові Путін виклав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі і висловив готовність доповнити проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворців в усіх місцях поїздок спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.