Путін згоден на розміщення миротворців по всій зоні АТО

Президент РФ Володимир Путін виклав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі, і висловив готовність доповнити проект резолюції Ради безпеки про розміщення миротворців в усіх місцях поїздок спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав.

"Путін докладно зупинився на російській ініціативі про створення місії ООН щодо сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). З урахуванням висловлених Ангелою Меркель міркувань російський лідер зазначив готовність доповнити пропоновані в російському проекті резолюції Ради Безпеки функції згаданої місії ООН", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що мається на увазі, що забезпечення охорони спостерігачів ОБСЄ оонівцям може здійснюватися не лише на лінії зіткнення після розведення сил і засобів обох сторін, а й в інших місцях, де СММ ОБСЄ проводить свої інспекційні поїздки відповідно до мінського Комплексу заходів.

Також співрозмовники торкнулися ходу реалізації Мінських домовленостей.

«Підкреслено неприйнятність будь-яких порушень режиму припинення вогню, що підривають т. зв. «Шкільне перемир'я», узгоджене в Контактній групі і підтримане лідерами держав «нормандського формату»», - зазначили в прес-службі Кремля.

Читайте такожУ Путіна визнали, що обговорювати його пропозицію про миротворців на Донбасі не поспішають

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив заяву Путіна про введення миротворців на лінію зіткнення на Донбасі.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває у повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.Президент РФ Володимир Путін виклав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі, і висловив готовність доповнити проект резолюції Ради безпеки про розміщення миротворців в усіх місцях поїздок спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав.

"Путін докладно зупинився на російській ініціативі про створення місії ООН щодо сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). З урахуванням висловлених Ангелою Меркель міркувань російський лідер зазначив готовність доповнити пропоновані в російському проекті резолюції Ради Безпеки функції згаданої місії ООН", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні відзначається, що мається на увазі, що забезпечення охорони спостерігачів ОБСЄ оонівцям може здійснюватися не лише на лінії зіткнення після розведення сил і засобів обох сторін, а й в інших місцях, де СММ ОБСЄ проводить свої інспекційні поїздки відповідно до мінського Комплексу заходів.

Також співрозмовники торкнулися ходу реалізації Мінських домовленостей.

«Підкреслено неприйнятність будь-яких порушень режиму припинення вогню, що підривають т. зв. «Шкільне перемир'я», узгоджене в Контактній групі і підтримане лідерами держав «нормандського формату»», - зазначили в прес-службі Кремля.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив заяву Путіна про введення миротворців на лінію зіткнення на Донбасі.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває у повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.