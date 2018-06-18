Річниця газети “Лівий берег”: тусівка з діагнозом вишуканої лівизни

Щоб привітати «колектив майстрів пера», зібралися журналісти, ексклюзивні носії політологічної думки та самі об’єкти журналістської творчості – Тігіпко, Чорновіл, Шандра, Червонописький, Смєшко...

Минулого тижня громадсько-політичний тижневик «Левый берег» відзначив першу річницю своєї діяльності на українському медійному просторі.

Медійна тусівка, що зібралася під крилом видання, вважає шляхетною місією поширювати вірус здорової «лівизни», особливо якщо це робити через реалізацію найкращих європейсько-французьких традицій «лівобережності».

– Коли ми придумували назву «Левый берег», то розуміли ризики нового бренду, – пояснив шеф-редактор видання, політичний експерт Кость Бондаренко. – Адже нам могли вказати – знову ділять країну. Лівий берег у містах України – це спальні райони. Лівий берег України – це часто орієнтація на Росію. Али ми мали на увазі «лівий берег» у його європейському, французькому розумінні. Лівий берег Парижа – це символ вишуканості й аристократизму. Це серце французької столиці. Це парламент, Ейфелева вежа, Люксембурзький сад, Сорбонна… Тому в нашому розумінні газета «Левый берег» має стати синонімом вишуканості й передової думки в Україні».

Щоб привітати «колектив майстрів пера» – як назвав свою команду шеф-редактор – до VIP-зали столичного готелю «Прем’єр-палац» зібралися вітчизняні й російські журналісти, ексклюзивні носії політологічної думки та й самі об’єкти журналістської творчості, зокрема Сергій Тігіпко, Тарас Чорновіл, Володимир Шандра, Сергій Червонописький, Ігор Смєшко.

На вході до «грецької зали» під класичну музику струнно-смичкового квартету шановних гостей, окрім Костя Бондаренка, схожого у своєму вбранні на батька впливової корсиканської родини, зустрічали картонні силуети Леоніда Кучми, Арсенія Яценюка, Леоніда Кравчука.

“Яценюк” зігнув ліву руку так, ніби збирався зацідити нею кудись у простір. А перший Президент звично розводив руками – “маємо те, що маємо”...

– Вважаю, нам вдалося зібрати справжніх майстрів пера, інтелектуалів та в епоху комерціалізації і гонитви за сенсаціями стати майданчиком передової громадсько-політичної думки, – стратегічно розповідав Кость Бондаренко.

– “Левый берег” – видання, яке відійшло від так званої «західної школи» журналістики, коли журналіст перетворюється на звичайного збирача коментарів, а не інтерпретатора подій, і претендує на визнання. Це газета високопрофесійної суб’єктивної інформації, що відповідає найкращим традиціям української журналістики, – скромно резюмував шеф-редактор, відзначаючи зі сцени авторів, дописувачів, партнерів і просто друзів газети та їхній доробок в розвиток професії.

Розумом, честю і совістю колективу став головний редактор газети Олег Базар.

– У нас хороші, вимогливі, розумні читачі. Без них газета мертва. У нас найкраща аудиторія в Україні, – висловився головред, чим значно підняв і без того завищену (у найкращому амбітному розумінні) самооцінку багатьох присутніх на церемонії. Недарма напередодні йому запропонували взяти за девіз газети популярне ще з часів Французької революції: «За Базар – отвєтіш!»

За системність і надійність (мабуть, завжди вчасно здає матеріали) відзначили Віталія Портникова, який сказав коротко: «Головне в газеті – команда». За жадобу до сенсацій згадали Артема Шевченка. Мандрівником року з лівого берега на правий став Єгор Чичеринда. Також не пройшла повз увагу журналістської братії «прискіпливість погляду» Олексія Мустафіна. А невиправним оптимістом став футбольний фанат Олександр Гливинський.

Почесного звання «друг газети» був удостоєний Володимир Горбулін. Виключну ексклюзивність “ньюзмейкера року” вкотре підтвердив бютівець Андрій Портнов. І нарешті, за «найчесніше інтерв’ю» лівобережники подякували Сергію Тігіпку.

– Я маю досвід деяких проектів у засобах масової інформації. Можу сказати, що це справа хитра. Не знаю, як вони виживають, але вони справді гарні автори. Але вони ж дорогі… Коли отримую такі нагороди, завжди комусь дякую: дружині, мамі… Але зараз хочу сказати: Соня – це твоя нагорода, – подякував Тігіпко журналістам газети і, зокрема, авторці інтерв’ю з ним Соні Кошкіній.

Соня була визнана “символом газети”, за що отримала м’яку чорну кішку з рожевими вухами.

– У нас у ролі журналістів пробують себе і діючі політики, і бізнесмени, – сказав Кость Бондаренко і не без оптимізму повідомив, що за рік діяльності наклад газети зріс утричі – до 90 тисяч примірників, а територіальний масштаб розповсюдження наближається до загальнонаціонального рівня.

Один із цих примірників було помічено в Тараса Чорновола. Газета гордо визирала з лівої кишені його піджака й не сумнівалася, що буде використана виключно за призначенням. Тобто прочитана й передана для прочитання в інші руки.

– Ми намагаємося бути оптимістами. Кризи приходять і відходять. А друковані ЗМІ мають розвиватися. Журналісти повинні говорити правду, – визначив перспективи розвитку газети шеф-редактор і запросив усіх на традиційний антикризовий чай. Під час неформального спілкування, звичайно, не обійшлося без інших обов’язкових атрибутів журналістської кухні.

Андрій Лавренюк

Фото Андрія Скакодуба,УНІАН