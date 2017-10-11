Затриманий в РФ український військовий самовільно залишив частину - штаб АТО
Військовослужбовець з усного дозволу командира виїхав додому за сімейними обставинами.
Здійснено перевірку інформації щодо затримання російськими прикордонниками українського громадянина, який нібито намагався перейти кордон на Луганському напрямку та представився як військовослужбовець Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
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"Попередньо встановлено, що 6 жовтня військовослужбовець одного з підрозділів, який зараз дислокується в районі проведення АТО, без оформлення необхідних документів на убуття з військової частини, з усного дозволу командира виїхав додому за сімейними обставинами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військова служба правопорядку проводить службове розслідування з фактом самовільного залишення військової частини військовослужбовцем. А також вживаються заходи щодо розшуку та з’ясування місцезнаходження даного військовослужбовця.
Як відомо, раніше російські ЗМІ з посиланням на ФСБ РФ заявили, що затримали "за порушення кордону" на Луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.