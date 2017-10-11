Затриманий в РФ український військовий самовільно залишив частину - штаб АТО

Здійснено перевірку інформації щодо затримання російськими прикордонниками українського громадянина, який нібито намагався перейти кордон на Луганському напрямку та представився як військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

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"Попередньо встановлено, що 6 жовтня військовослужбовець одного з підрозділів, який зараз дислокується в районі проведення АТО, без оформлення необхідних документів на убуття з військової частини, з усного дозволу командира виїхав додому за сімейними обставинами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військова служба правопорядку проводить службове розслідування з фактом самовільного залишення військової частини військовослужбовцем. А також вживаються заходи щодо розшуку та з’ясування місцезнаходження даного військовослужбовця.

Як відомо, раніше російські ЗМІ з посиланням на ФСБ РФ заявили, що затримали "за порушення кордону" на Луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.