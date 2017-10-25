Після вибуху окрім Мосійчука "швидка" забрала ще трьох осіб: дорогою до лікарні один помер

За попередніми даними, з місця вибуху біля студії телеканалу «Еспресо» із тілесними ушкодженнями "швидкі" забрали чотирьох осіб. Також надійшло повідомлення від лікарів про те, що дорогою до лікарні помер один із постраждалих.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик.

Як повідомляє Еспрессо.TV, в результаті вибуху постраждав політолог Віталій Бала.

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«На вулиці Адама Міцкевича в Києві стався вибух біля 5-поверхового житлового будинку. За словами очевидців, вибухнув мотоцикл, на якому прибули двоє чоловіків. Один з них важко поранений, другий - в трохи кращому стані. Повідомляється, що один з поранених - народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Також стало відомо, що під час вибуху був поранений політолог Віталій Бала. Пораненого Мосійчука відвезли в лікарню "Борис"», – йдеться в повідомленні телеканалу.

За інформацією телеканалу «Еспресо», вибуховий пристрій був схований у скутері або ж знаходився поблизу нього.

Крім перехожих, також постраждали автомобілі співробітників телеканалу Еспрессо, а також мешканців будинку.

Вибухом пошкоджені вікна в двох будинках, вхідні парадні двері. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки і слідчі.

Голова партії Олег Ляшко повіомив, що у Мосійчука поранення важкі, «але жити буде».

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.