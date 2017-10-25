Геращенко перерахував постраждалих і назвав одну з версій замаху на Мосійчука

За попередньою інформацією в момент виходу з приміщення телеканалу «Еспрессо» нардепа Ігоря Мосійчука був підірваний припаркований там мотоцикл з встановленим на ньому вибуховим пристроєм.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп член колегії МВС Антон Геращенко.

«У результаті вибуху загинув громадянин, особа якого встановлюється. Поранені: народний депутат Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала і охоронець народного депутата. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості і госпіталізовані. Лікарі надають їм термінову медичну допомогу», – повідомив Геращенко.

За його словами, в житлових будинках навколо вибиті шибки. Геращенко припускає, що потужність вибуху була не менше 1 кілограма в тротиловому еквіваленті.

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«Одна з версій слідства в числі інших – дії російських спецслужб із дестабілізації суспільно-політичної ситуації на тлі акцій протесту. Раніше така ж доля спіткала журналіста Павла Шеремета, співробітника ГРУ - Максима Шаповала, Полковника контррозвідки Юрія Возного, підполковника Олександра Хараберюша. Така ж доля у січні цього року була уготована і мені», – додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 жовтня, пізно ввечері біля редакції телеканалу «Еспрессо» внаслідок вибуху постраждав нардеп Ігор Мосійчук, його охоронець, політолог Віталій Бала і ще одна людина, яка згодом загинула по дорозі у лікарню.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.