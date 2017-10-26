За 20 хвилин до завершення ефіру біля каналу "Еспресо" не було моторолера, який вибухнув – свідки

Свідки розповіли, що відбувалося під час замаху на народного депутата Ігоря Мосійчука біля офісу Еспресо

Про це передає Еспресо.TV.

"О десятій годині ми закінчили наш прямий ефір. Бала і Мосійчук о 22.01 залишили студію і вийшли до гостьового дивану, де ще впродовж хвилини обговорювали тему бесіди. За тим вони східцями пішли на перший поверх. Секунд через 30 пролунав вибух, від якого заклало вуха", - розповіла гостьовий редактор Ірина Узлова.

За її словами, охоронці побачили на моніторах, що вибухнув моторолер.

За словами працівників Еспресо, які були біля офісу, за 20 хвилин до закінчення ефіру моторолера ще не було на місці подій.

"Ми одразу почали викликати швидкі, поліцію. Бала сидів на східцях біля магазину, у нього були осколкові поранення спини. На місці йому надали невідкладну допомогу. Потім його повезли до лікарні", - додала гостьовий редактор.

Також про ситуацію у першу хвилину після вибуху розповів один зі свідків події.

"Я прибіг на звук і побачив, що були потерпілі, постраждали машина і мотоцикл. Лежало двоє людей. Один з потерпілих був безпосередньо біля під'їзду. Людина біля мопеду ще подавала ознаки життя", - розповів свідок.

За його словами, людина, що лежала біля входу у будинок, була у гіршому стані.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали чотири особи, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, та одна людина – охоронець нардепа – загинула.

Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням займатиметься ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, що був припаркований біля автомобіля.

Усі поранені були доставлені до лікарень із пошкодженнями різного ступеню. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис", у нього – поранення кінцівок, спини та живота. Лікарі прооперували нардепа.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.