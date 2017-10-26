Шкіряк назвав замах на Мосійчука терактом, який "могли здійснити російські спецслужби"

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк вважає, що стався терористичний акт, замах на життя державного діяча, народного депутата України Ігоря Мосійчука.

Про це він сказав в коментарі агентству УНІАН.

Він зазначив: «На моє глибоке переконання, це моя точку зору, безумовно це терористичний акт, здійснений достатньо професійно». При цьому додав, що за попередніми оцінками, «потужність вибуху в тротиловому еквіваленті, з огляду на ті пошкодження, які можна бачити, могла бути до одного кілограма». «Там достатньо серйозні пошкодження. Терористи заклали вибухівку в припаркований моторолер чи мотоцикл навпроти виходу» - додав Шкіряк.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив: «Безперечно маємо справу з замахом на життя державного діяча, це теракт, на моє переконання, який безумовно могли здійснити російські спецслужби, оскільки сама зухвалість цього злочину дає розуміння, що ниточки можуть вести туди, бо російські спецслужби діють таким показовим методом, показовими кривавими вбивствами». Він підкреслив, що слідство буде тривати і будуть відпрацьовані всі версії.

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Шкіряк повідомив, що є четверо постраждалих, серед яких, зокрема, народний депутат України Ігор Мосійчук, політолог Віктор Бала, а одна людина загинула. Він зазначив, що троє постраждалих перебувають в лікарні, а четвертий поранений помер по дорозі до медичного закладу

За його словами, на місці події працюють слідчо-оперативні групи, там перебуває очільник київської поліції Андрій Крищенко та керівництво главку.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.