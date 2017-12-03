Юрист Зеленського зареєстрував нову політичну партію "Слуга народу"

В Україні офіційно зареєстрували нову політичну партію під назвою «Слуга народу». За даними аналітичної системи YouControl, керівником політичної партії «Слуга народу» є Баканов Іван Геннадійович, який є юристом «Квартал 95» з 2013 року, повідомляє Громадське.

Нагадаємо, студія «Квартал 95» припиняє роботу над серіалом «Свати», який заборонили для показу в Україні через заборону в'їзду акторові Федору Добронравову. Восени минулого року Держприкордонслужба заборонила в’їзд до України двом акторам серіалу «Свати».

Критичні заяви шоумена та сценариста "Сватів" Володимира Зеленського із приводу заборони викликали великий резонанс у соцмережах та ЗМІ.