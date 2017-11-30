"Кручу, верчу, заплутати хочу": Зеленський записав оригінальне звернення після заборони "Сватів"

Керівник студії "Квартал 95" шоумен Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення, в якому оригінально прокоментував заборону серіалу "Свати". Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Шоумен зіграв в "наперстки" на трьох склянках, які є "втіленням" СБУ, Держкіно та Мінкульту. Зеленський перетасував між склянками "Сватів" у вигляді кульки, а в кінці ролика "Свати" зникли.

Шоумен заявив, що спочатку Служба безпеки України «накрила» «Сватів», потім це питання передали Мінкульту, а потім – Держкіно. «Питання: хто крутить наперстки? Час вийшов», – сказав він наприкінці.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Державне агентство з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на всі сезони серіалу «Свати», знятого за участю російського актора Федора Добронравова, внесеного до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

22 листопада стало відомо, що СБУ прийняла рішення про заборону в'їзду строком на три роки російському акторові Добронравову. "Співробітники спецслужби задокументували, що росіянин неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема підтримував анексію Криму Росією. Правоохоронці також зафіксували численні відвідування Ягнятком тимчасово анексованого півострова з порушенням порядку, встановленого законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", - говорилося в повідомленні.

28 листопада Міністерство культури України внесло Добронравова в перелік осіб, які загрожують національній безпеці держави.

Сьогодні стало відомо, що студія "Квартал 95" припиняє роботу над телесеріалом "Свати", трансляція якого напередодні була заборонена Нацрадою.