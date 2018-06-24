Черговий транш кредиту від МВФ світить Україні лише у вересні?

Одного прекрасного (а, може, й не дуже) жовтневого минулорічного дня Україна стала вельми відчутно залежати від організації з назвою з трьох літер – МВФ. Йдеться про день, коли Міжнародний Валютний Фонд погодився надати, а Україна – взяти кредит на 16 мільярдів доларів. З першим траншем кредиту в Україні, нагадаємо, надійшло 4 мільярди, потім були важкі виснажливі переговори про другий транш, і, нарешті, в його рамках отримано ще 2,8 мільярдів доларів. Причому половина з них надійшла до бюджету. Одне з двох – або Фонд став неортодоксальним (адже він дає, як правило, кошти лише центробанкам на підтримку платіжного балансу), або український бюджет сконав би вже у травні від гострої грошової недостатності.

Загалом уряд та Президент всі останні місяці наполегливо запевняють, що ці кошти потрібні не для банального проїдання та латання дірок, а для виживання економіки під час світової кризи, а також для після кризового старту. Аналіз того, наскільки це відповідає істині, виведемо поза межі наших нотаток, констатуємо лише, що Україні справді потрібні ці кошти і чим далі, тим відчутніше. Спочатку за них закрили газові борги перед Росією, потому, коли вже Нафтогаз став головною макроекономічною проблемою для України, емвеефівські долари стали порятунком для нього. Звісно, опосередковано позика МВФ вивільнила інші кошти, які пішли на реанімацію народного господарства. Тепер ці кошти потрібні, аби остаточно не рухнув весь бюджет країни.

Тепер на черзі – третій транш, і потрібен він як повітря, як хліб, як видовища, як прелюдія виборів і як багато чого іншого. Але з цим будуть, як зрозуміло, проблеми. Принаймні, не менші, ніж з другим траншем. Про це, зокрема, свідчить лист заступника виконавчого директора МВФ від групи країн Юрія Якуші віце-прем`єр-міністрові України Григорію Немирі. В ньому автор листа пише, що під час телефонної розмови між Прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко та Директором європейського департаменту МВФ Мареком Белкою українську сторону поінформували, що наступна місія МВФ до Києва для здійснення другого перегляду програми стенд-бай буде, вірогідно, затримана на тиждень, або два.

Чим це погано для України в нашій ситуації, очевидно. Як пише чиновник у своєму листі, “за оцінками МВФ, певна затримка місії зменшить шанси того, що місія не зможе завершити перегляду програми під час своєї роботи в Києві”.

Далі він пояснює, чому це може статись: “Проблемними вважають збільшення політичної невизначеності останнім часом, повільність із потрібними для перегляду програми змінами законодавства, а також неготовність уряду до додаткових заходів для зменшення дефіциту бюджету, як прямого так і непрямого (дефіцит НАКу Нафтогаз України). Погіршення макроекономічного прогнозу для України на 2009 рік, на думку місії, свідчить про високу вірогідність гірших надходжень та більшого дефіциту, ніж передбачалося в програмі”.

Ще далі Юрій Якуша повідомляє, що “МВФ також наполягає на тому, що фінансовий план НАКу вже не виглядає реалістичним, через що нашій стороні знову пропонують розглянути доцільність збільшення внутрішніх цін на газ для непромислових споживачів”.

І, нарешті, ще один важливий месідж з Вашингтону Юрія Якуші: “ Також нашу сторону поінформували, що МВФ ніби то підготував відповідь російському керівництву, в якій заперечує проти прямої цільової прив`язки можливого в майбутньому надання Росією додаткових фінансових ресурсів для МВФ до допомоги окремим сусіднім країнам, оскільки інші існуючі кредитні угоди МВФ (Японія, ЄС, Норвегія, Канада, тощо) такого цільового та регіонального використання коштів не передбачають”.

Іншими словами, якщо й існують якісь таємні домовленості Тимошенко з Росією, про які стільки торочили спікери Секретаріату Президента, то тепер Росія отримає і від МВФ вісточку: не робіть цього, шановні. Та й українському урядові ще один недвозначний знак: розраховуйте лише на нас, а на інших – лише після того, коли домовитеся з нами.

Якщо ж виразити це все в конкретних часових розрахунках, Юрій Якуша, прогнозує, що “згідно із стандартними термінами підготовки документів в МВФ, затримка місії до Києва на 7-9 днів (тобто, з 16 до 22-24 червня) залишає технічну можливість одержання нами коштів (в тому числі для бюджету) ще в липні, тоді як затримка місії на термін в 10-15 днів збільшує шанси того, що кошти можуть бути отримані лише в серпні”.

Ось така от картина. Для повноти картини, вашингтонський чиновник нагадує київським чиновникам, що “з 8 по 23 серпня Рада Директорів МВФ за графіком має бути на щорічних канікулах. Тому затримка місії на понад 15 днів може призвести до того, що одержання нами наступного траншу стане технічно можливим лише на початку вересня”.

Отже, урядові, хочеш не хочеш, треба прискорюватись. І він прискорюється. Приміром, з чого б це, скажіть, у медіа потрапив лист НРКЕ, в якому комісія завбачливо – за півроку наперед! – інформує Мінпаливо, що регулятор згоден буде переглянути тарифи на газ для населення і навіть підвищити закупівельну ціну для газу внутрішнього видобутку? Де це було, щоб в Україні урядові структури про свої наміри повідомляли за півроку, коли навіть Конституцію писали потай і хотіли проголосувати за неї того ж дня, як тільки її зареєструють у парламенті. Відтак, інакше, як розцінити цей лист НКРЕ як месідж до МВФ – приїжджайте швидше!!! – не виходить.

Тож можна спрогнозувати, що будуть й інші месіджі. Інакше усілякі розпорядники-чиновники МВФ відбудуть ніжитись на пляжах, а ми залишимось без таких необхідних коштів наодинці з нашим роздовбаним бюджетом, інвалідом-Нафтогазом та багатьма іншими проблемами. І, навіть на Росію, на яку багато хто звик розраховувати, розраховувати буде безнадійно. Бо ж з Вашингтону, як ми пам’ятаємо, московських можновладців попередили: грошей Україні не давати!

Олександр Калініченко