Нафтогаз і НКРЕ пропонують підняти ціни на газ для населення

НАК «Нафтогаз України» пропонує підвищити ціни на газ для населення з 1 січня 2010 року, встановивши їх на економічно обгрунтованому рівні.

Про це сказано в листі голови Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Валерія КАЛЬЧЕНКА на ім`я міністра палива й енергетики України Юрія ПРОДАНА, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, НКРЕ згодна з даною пропозицією НАК і пропонує почати процес розрахунку нових цін і підготовку проекту відповідного нормативного акту з липня ц.р.

Водночас НКРЕ нагадала, що після останнього підвищення ціни на газ для населення на 35% в грудні 2008 року за встановленої середньозваженої ціни газу для цієї категорії споживачів у 622,46 грн. за тис. кубометрів нерозподілена тарифна виручка НАК «Нафтогаз України» (без урахування витрат на закупівлю, реалізацію і зберігання газу для потреб населення) становила 129,28 грн. на тис. кубометрів.

«Таким чином, встановлення НКРЕ з 1 грудня 2008 року нових рівнів роздрібних цін на природний газ для потреб населення вже створило додаткове джерело для компенсації НАК «Нафтогаз України» недоотриманих грошових коштів, а також повернення кредитів іноземних банків, що створило умови для фінансової стабільності компанії за рахунок збільшення її доходів», – відзначив у листі В.КАЛЬЧЕНКО.

Крім того, зважаючи на погіршення фінансового становища газовидобувних компаній (ДК «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ВАТ «Укрнафта») і згортання ними геологорозвідувальних і бурильних робіт НКРЕ вважає за доцільне при підвищенні цін на газ для населення одночасно підвищити ціни на газ власного видобутку.

Відповідно до проведеного НКРЕ аналізу, рівень рентабельності ДК «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ВАТ «Укрнафта» з видобутку природного газу за перший квартал 2009 року становив від 0,4 до 2%, тоді як минулого року цей показник становив близько 7%.

«Вказаний рівень рентабельності і капітальних вкладень у видобуток природного газу не тільки не дає можливості нарощувати обсяги власного видобутку газу, а й поступово призводить до їх скорочення», – наголошується в документі.

НКРЕ також вважає недоцільним запропоноване «Нафтогазом» затвердження на рівні Кабінету Міністрів України єдиної концепції поступового переходу до економічно обгрунтованого рівня цін на газ для всіх категорій споживачів, оскільки в даний час для всіх категорій споживачів, за винятком теплокомуненерго, встановлено економічно обгрунтовані ціни на цей енергоносій.

Нагадаємо, НКРЕ затверджує ціни на газ власного видобутку на основі постанови Кабінету Міністрів №41 від 6 лютого 2008 року. Весь газ власного видобутку підприємствами з державною часткою більш як 50%, а також за договорами про спільну діяльність з такими підприємствами, згідно з чинним законодавством, іде на задоволення потреб населення.

У березні ц.р. НКРЕ ухвалила рішення пролонгувати на квітень-грудень дію цін на газ власного видобутку, встановлених для ДК «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ВАТ «Укрнафта» в 2008 році.