Сотий округ Кіровограда знову уславився махінаціями

26 листопада в Кіровограді пройшли повторні вибори міського голови, результати яких викликають серйозні сумнівів. Один з кандидатів, Олександр Нікулін, був знятий з реєстрації пізно ввечері напередодні голосування. Він уже звернувся до апеляційного суду Кіровограда з вимогою визнати вибори недійсними. Депутати Верховної Ради від «Нашої України», чий протеже Олександр Дануца посів друге місце, теж заявили про серйозні порушення при підрахунку голосів, які призвели до спотворення результатів. Ми попросили прокоментувати ситуацію навколо кіровоградських виборів народного депутата від «Нашої України», колишнього губернатора Кіровоградської області Едуарда Зейналова.

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Одного з кандидатів в мери, самовисуванця Олександра Нікуліна зняли з виборів буквально за п`ятнадцять хвилин до одинадцятої ввечері у суботу. У такому разі процес оскарження відбувається вночі, а вночі звернутися до суду, підключити адвокатів – достатньо проблематично.

Коли зняли Нікуліна, дільничні виборчі комісії мали внести зміни до виборчих бюлетенів про те, що він вибув. Вони почали їх вносити після того, як одержали виписку з відповідного протоколу тервиборчкому. Вносили вони цю правку, природно, вранці. А оскільки загальний склад ТВК – лише п`ятнадцять осіб, з яких на роботі присутні не більше десяти, то це затягнулося. А комісії одержують бюлетені тільки від членів тервиборчкому. Отже, поки ці правлені бюлетені розвезли, поки комісії їх проштампували, виборчі ділянки вже щосили працювали, а процес голосування йшов по старих бюлетенях, без урахування того, що кандидат Нікулін вибув.

В цілому процес голосування проходив цього разу на диво спокійного, без будь-яких ексцесів, без бійок. Навіть дрібні порушення були епізодичними. І, загалом, все моніторилося й ОБСЄ, й іншими організаціями.

Першим зауваженням було те, як зняли Олександра Нікуліна, а другим – як пройшов підрахунок голосів. На чому сьогодні ми, депутати від «Нашої України», акцентуємо особливу увагу. Коли пройшов підрахунок, то виявилось, що він абсолютно не співпадає з даними екзит-полу (анонімного опитування виборців на виході з кабін для голосування. – Ред.). Але це півбіди, таке буває. Максимальний результат, який був у Пузакова, – десять відсотків, але зазначу, що у двох кандидатів, які зайняли, відповідно, друге і третє місця, реальні результати відповідали даним екзит-полу. Олександр Дануца одержав 15,5–16% за екзит-полом, у Олександра Табалова вранці було 17%, потім дані екзит-полу впали до 14,5%. А Володимир Пузаков почав десятьма відсотками і закінчив десятьма відсотками. При цьому виходить, що по факту Пузаков набрав 16%, Дануца – 15,8%, Табалов – 14,5%. Підкреслю: щодо Дануци й Табалова дані голосування і дані опитування зійшлися абсолютно. А для Пузакова показники збільшилися з десяти до п`ятнадцяти відсотків.

Але будувати свою позицію на екзит-полах не можна... Зрозуміло. Ми стверджуємо, що «старі» бюлетені (без штампу напроти прізвища Нікулін – «вибув») на деяких ділянках були враховані як дійсні, а на деяких їх викинули або зарахували до зіпсованих. Кількість зіпсованих бюлетенів становила 9%, кількість тих, хто проголосував проти всіх – 11%.

Чому ми вважаємо, що результат виборів спотворений? Тому що з ранку до другої години проголосували 16%, а всього в голосуванні взяли участь 24%. Тобто велика частина виборців голосувала «старими» бюлетенями (нові розвезли о другій годині). Частина цих бюлетенів була зіпсована.

До того ж тридцять останніх не найбільших комісій не давали результати до шостої години ранку, при тому, що практично всі комісії вже до години ночі все підрахували.

У Вас є припущення, що хтось контролює міський ТВК? Я не можу цього сказати, тому що публіка в цій комісії дуже різношерста. Це люди з абсолютно різними поглядами, підходами, політичними пріоритетами.

У Кіровограді три територіальні виборчі комісії районного рівня. Парадокс у тому, що на двох з них наш кандидат виграв, а на третій (це ТВК Кіровського району Кіровограда) – програв, і цей розрив дав можливість вивести перемогу Пузакова. Так от довго не здавали бюлетені саме на ділянках Кіровської ТВК. Саме там з порушенням всіх норм і правил хутко зібрали мішки з бюлетенями, не прийняли ніяких скарг, проігнорували вимоги перерахувати бюлетені і бігом відвезли їх до міської ТВК. Я можу точно сказати, що Кіровська ТВК перебуває під контролем того ж угруповання, яке контролювало вибори 2004 року, контролювало сотий округ, що уславився своїми фальсифікаціями під час президентських виборів.

А спостерігачі від «Нашої Україна» були на Кіровській ТВК? Були, але районна територіальна комісія не рахує бюлетені. Вона тільки зібрала протоколи. Коли наші члени комісії запитали, як вони рахували «старі» бюлетені, то частина комісії відповіла: вони пішли в зіпсовані, інша частина сказала, що розкинула по кандидатах. Тоді ми стали писати претензії з вимогою перерахувати бюлетені.

Таких сумнівних бюлетенів близько 15%. А при різниці в 0,15% це істотно. Адже розрив дуже невеликий: перший набрав 8300 голосів, другий – 7998, третій 7487. Між першим і третім місцем лише шістсот голосів.

За кандидатами в мери зазвичай стоять впливові люди сили. Хто стоїть за Пузаковим? Володимир Пузаков – член Компартії. Пан Ігор Шаров, який контролював і досі вважає, що контролює Кіровоград, не мав реального кандидата, який міг би набрати пристойну кількість голосів на виборах мера. Вперше до Верховної Ради Шаров потрапив за списком комуністів, і на посаду голови Антимонопольного комітету йшов у вересні за квотою комуністів. У них з Пузаковим дуже близькі відносини.

Чого вимагає «Наша Україна»? Ми вимагаємо, щоб перерахували бюлетені в Кіровограді. Це загалом сорок п`ять тисяч бюлетенів. Займе близько двох днів. Якщо це рішення не буде ухвалено, то ми вважатимемо результат, встановлений на виборах, недійсним. Тому що порушення з якими йшло голосування, спричинило зміну результатів виборів.

Маша Міщенко