"30 кроків" Незалежності. 1994-ий – перше олімпійське "золото", МММ, Крим за російським часом та позачергові вибори президента і Ради

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 1994-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

Позачергові вибори президента і парламенту в 1994 році – наслідок роздмуханих комуністами шахтарських страйків 93-го. Попередня Верховна Рада була обрана ще за СРСР, і 27 березня Україна вперше обирає своїх депутатів.

Вимоги до них драконівські. Всіх 450 депутатів обирають по мажоритарці. При чому кожен з них в першому чи другому турі має набрати понад 50% голосів. В результаті, станом на квітень 94-го, понад сто депутатських крісел лишаються порожніми. Близько третини мандатів знов дістаються лівим – комуністам та соціалістам. Переможці отримують і свого спікера – Олександра Мороза.

Утім перемагають «червоні» лиш тому, що на вибори не пішла головна тодішня ідеологія - від Сергія Мавроді. В Україні починається епоха трастів і віри в блискавичне збагачення. В січні 1994 року МММ випускає акції під 1000% річних. А народна зірка – екскаваторник Льоня Голубков - всім роз’яснює, що він «не халявщік, а партнер».

Влітку 94-го виплати відсотків МММ раптово припиняються, а самого Мавроді арештовують. На захист родоначальника фінансової піраміди у Росії збираються стотисячні мітинги, там лунає гасло: «Мавроді - в президенти!». Він дійсно йде в політику - голова МММ стає недоторканим депутатом Державної Думи. Потім порахують: за півроку піраміда витягла з довірливих громадян СНД понад 5 мільярдів доларів. Вкраденого вистачає, щоб ніхто і ніколи не відповів за цю аферу століття.

Позачергові вибори в Україні починаються ще в січні. В автономному Криму на перших і останніх виборах президента півострова перемагає колишній слідчий обласної прокуратури Юрій Мєшков. Москва фактично отримала свою першу політичну перемогу. Мешков обіцяє запровадження в Криму рубльової зони. А одним з перших указів переводить час – на годину вперед. Щоб було, як у Москві. А далі, за участю московських політиків, організовує референдум. Його тоді називають опитуванням і питають у кримців, чи хочуть вони мати подвійне громадянство - України та Росії! Утім, Київ ніяк не реагує, там достатньо власних проблем.

В 94-му українці несподівано дізнаються, що наш спорт нікуди не зник. На зимовій Олімпіаді засяяла нова зірка - 16-річна Оксана Баюл. На тренуванні фігуристка розрізає ногу. Але травма не заважає їй виконати Білого Лебедя так, що цей номер називають одним з найкращих за історію фігурного катання. Це – перше олімпійське золото України.

Але якщо успіхи на Олімпіаді у нас помітили й запам’ятали, то про інший чемпіонський титул - перший і значний – мало хто знає взагалі. В 94-му в Україні свій перший чемпіон в професійному боксі. 7 травня 1994 року в Дніпропетровську проводять перший в СНД професійний бій за титул чемпіона світу у легкій вазі по версії WBO. На той час Андрієві 26. У нього 10 перемог. А титулований суперник – британець Марк Рамсей - більшість своїх боїв виграв нокаутом.

Вони билися 12 раундів. Після бою всі судді віддають перемогу Андрію.

Сьогодні він рівно вдвічі старший. Кращий боксер 94-го став одним з кращих тренерів країни.

Та основний ринг України – політичний. До літа 94-го все, що цікавить столичних політиків, - це майбутня влада. Тобто вибори та персона нового президента України.

Кандидатів - семеро. Крім Кравчука та Кучми, на вибори йдуть тодішній спікер Мороз та його попередник Іван Плющ, а ще – Володимир Лановий, Валерій Бабич та Петро Таланчук. В першому турі – 26 червня 94-го - перемагає Кравчук. В нього 38% голосів виборців проти 31% у Кучми. Проте в другому турі Леонід Кучма консолідує електорат Сходу та Півдня та набирає 52% голосів.

В 94-му були зняті два знакові фільми 90-х, які надалі створять тренди та моду.

Квентін Тарантіно у власній квартирі та в барах і на вулицях Лос-Анджелеса знімає «Кримінальне чтиво». Це – вибух фарб, фраз та образів! Українці запам'ятають – гангстери носять чорне, красиво лаються та роблять цей легендарний жест двома пальцями під час танцю.

Водночас Люк Бессон створює свого культового «Леона-кіллера». Після першого показу модним стає все, що побачив глядач – круглі окуляри та неголеність Жана Рено, фікуси та зачіска 11-річної Наталі Портман. Проте фільм, який українці побачать на відеокасетах в 94-му, є на 20 хвилин коротшим за варіант, який покажуть в США. Для європейського кіноринку багато сцен вирізають з етичних міркувань.

В грудні 94-го починається перша чеченська війна, яка досі залишається найкривавішою та наймасштабнішою військовою операцією в Європі після завершення Другої світової. Цьому передувало проголошення незалежності Чечні в 91-му, втеча російських військ з республіки в 92-му та політичний розкол між президентом Дудаєвим та опозиційним до нього парламентом в 93-му. Московська авіація без розпізнавальних знаків бомбить військові об'єкти на території республіки. Починаються обстріли та бомбардування селищ та міст, а вже невдовзі – новорічний штурм Грозного.

В міських боях майже вся бронетехніка росіян буде спалена, тисячі солдатів потраплять в полон у чеченські ями. А в кремлівських лозунгах з'явиться твердження, що на боці Чечні б’ються українські націоналісти. Першу чеченську Москва програла.

В 94-му у Львові народжується музична легенда європейського масштабу. Молоді музиканти з маловідомого гурту «Клан тиші» на вечірці чують, як грає на роялі 19-ти річний студент фізичного факультету. Ім'я цього студента – Святослав Вакарчук. Його запрошують до групи. Влітку 94-го починаються серйозні репетиції, а восени музиканти приходять на студію звукозапису з чотирма першими піснями і міняють назву гурту. 12 жовтня 1994 року починається офіційна історія «Океану Ельзи».

Станіслав Ясинський

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