Ляпіна: те, як Тимошенко розуміє відповідальність, у неї - від Медведчука

Віктор Медведчук як автор політреформи 2004 року дивно розуміє свою відповідальність за здійснене. Про це заявила народний депутат, член Президії політради «Нашої України» Ксенія Ляпіна, коментуючи висловлювання Медведчука про те, що конституційна реформа 2004 року не відбулася, і Україна потребує сильної президентської влади. (Про це він написав в колонці «Беру свої слова назад» для журналу «Корреспондент»).

«Це не іграшковий дім, а реальне життя. І забрати свої слова назад ніяк не вдасться. За свої слова треба відповідати, - говорить Ляпіна. - Тепер я розумію, чому Тимошенко таким дивним чином розуміє відповідальність – це в неї від Медведчука», - наводить слова Ляпіної офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.

Нардеп вважає, що Медведчук повинен відповідати за той бардак, який створив в державі, коли просував цю недолугу, на коліні зроблену політреформу, виключно для одного – щоб обмежити права наступного Президента України, щоб зменшити ризики для темних махінацій. Вона нагадала, що політреформу Медведчук і Ко протиснули через загрозу пролиття крові на Майдані.

«Країна всі п’ять років розхльобує наслідки цієї недосконалої конструкції, яку, в тому числі Медведчук, нав’язали країні. І тепер екс-глава адміністрації президента виконує роль писаря Тимошенко», - обурюється політик.

Вона пояснила, що Медведчук відчуває смак влади, а Тимошенко і Янукович до нього є достатньо близькими. Він розуміє, що обрання одного з них Президентом нічого не змінить, якщо не будуть змінені базові позиції Конституції.

«Екс-глава адміністрації президента усвідомлює, що реальну владу вони отримають тільки тоді, коли їм нададуть значно більше повноважень і впливу на формування виконавчої влади, - говорить Ляпіна. - Медведчук під себе та під свої «друзів» хоче підлаштувати Конституційну модель».