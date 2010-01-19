Янукович переміг у 9 областях, Криму і Севастополі, Тимошенко – у 15 і Києві

Віктор ЯНУКОВИЧ у першому турі президентських виборів переміг у 9 областях, Криму і м. Севастополі, Юлія ТИМОШЕНКО – у 15 областях і м. Києві.

Такі попередні дані оприлюднені на сайті ЦВК за результатами опрацювання 100% протоколів дільничних виборчих комісій.

Лідеру Партії регіонів перевагу віддали у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській і Херсонській областях, а також у АР Крим і м. Севастополі.

Лідер БЮТ здобула підтримку більшості виборців у столиці, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській області.

Найбільшу підтримку В.ЯНУКОВИЧ отримав на Донеччині (76,04%), Луганщині (71,07%) і у Криму (61,13%). Ю.ТИМОШЕНКО набрала найбільше голосів на Волині (53,78%), Вінниччині (46,9%) та Рівненщині (43,85%).