Що парламентська більшість згодна поправити у Законі про Кабмін

Депутати з правлячої коаліції пропонують Верховній Раді припиняти повноваження міністрів оборони та закордонних справ не тільки за поданням прем’єра, а й також за поданням Президента або коаліції.

Про це йдеться в тексті законопроекту “Про внесення змін до законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про місцеві державні адміністрації”, внесеного депутатами Юрієм МІРОШНИЧЕНКОМ (фракція Партії регіонів), Віталієм ШИБКОМ (фракція СПУ) та Володимиром ОПЛАЧКОМ (фракція КПУ) і зареєстрованого сьогодні у ВР.

Законопроектом пропонується, що повноваження члена Кабінету Міністрів України припиняються Верховною Радою України також за поданням коаліції депутатських фракцій у парламенті або прем`єр-міністра України, а повноваження міністра оборони України чи міністра закордонних справ України - за поданням коаліції депутатських фракцій у парламенті, Президента України або прем`єр-міністра України.

Також відповідно до законопроекту, Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади заступників міністрів саме за поданням міністрів, а не прем’єра. При цьому кандидатури заступників міністра оборони України та міністра закордонних справ України призначаються після консультацій відповідного міністра з Президентом України.

Крім цього, законопроектом скасовується норма ухваленого парламентом закону про Кабмін, відповідно до якої Кабінет Міністрів України погоджує кандидатури заступників голів місцевих державних адміністрацій, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання Кабінету Міністрів України. Крім цього, законопроектом забороняється уряду звільняти голів обласних державних адміністрацій у вигляді дисциплінарної відповідальності.