Авіазаправникам оголосили війну

Компанія-заправник вітчизняних літаків ЗАТ СП "Кребо" скаржиться на атаки рейдерів руками правоохоронців і суддів... Суддя ухвалив унікальне рішення, яке “оскарженню не підлягає”...

У щорічному рейтингу економічної свободи, опублікованому центром Heritage Foundation у 2009 році, Україна вперше потрапила в категорію «економічно невільних кран» – з 133-го Україна змістилася на 152-е місце. З країн колишнього Радянського Союзу гірші показники лише в Білорусі й Туркменистану. Так, за десятьма ключовими факторами, на основі яких складається щорічний рейтинг, наша держава, окрім решти, показала незадовільні показники свободи ведення бізнесу, торгівлі, інвестицій, податковому навантаженні й гарантії невтручання держави у ведення приватного бізнесу.

Українська судова система 1 лютого 2010 року вкотре підтвердила об’єктивність висновків експертів центру Heritage Foundation. Оболонський районний суд міста Києва ухвалив рішенняпозбавити спільне україно-нідерландське підприємство ЗАТ СП «Кребо» його власності – заправного комплексу, а вітчизняних перевізників, у свою чергу – авіаційного пального. Суд скасував правоустановчі документи компанії на збудований нею ж цілісний майновий комплекс «Склад централізованої заправки літаків в державному аеропорту «Бориспіль». Суддя Оболонського районного суду скасував рішення третейського суду від 21 грудня 2006 року, що визнавав право власності на згаданий об’єкт саме за «Кребо».

У компанії суддівська ухвала викликала, м’яко кажучи, спантеличення. Позов Бориспільського міжрайонного прокурора суддя Оболонського районного суду прийняв до розгляду, попри трирічний сплив терміну давності можливості оскаржити рішення. Оболонський суд відмінив рішення третейського суду, навіть не ознайомившись із ним. Про скандальне рішення в «Кребо» дізналися заочно, бо про судове засідання їх не попередили. У компанії заявляють про порушення підсудності, оскільки позови, щодо об’єктів нерухомості, подаються винятково за місцем їхнього розташування.

Але найголовніше, що дало підстави власникам паливно-заправного комплексу говорити про замовний характер атаки на компанію, – у підсумковій частині ухвали суддя Оболонського районного суду вказує, що… «рішення є остаточним і оскарженню не підлягає». При цьому в суді, мабуть, нікого не збентежило, це прямо суперечить Конституції, яка гарантує право на апеляційне і касаційне оскарження судових рішень.

У своїй заяві центральній пресі, яку «Кребо» зробила минулого тижня, компанія підкреслила, що розцінює рішення Оболонського суду як цілеспрямований і неприхований тиск на компанію та елемент нового етапу рейдерської атаки на її майно. У своїй заяві «Кребо» з жалем констатує, що рейдерська атака здійснюється не лише за цілковитої бездіяльності, а й «за прямої участі правоохоронних і судових органів України».

Тиск на «Кребо» почався у 2009 році. На початку минулого року Служба безпеки України порушила проти керівництва «Кребо» кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння посадовими особами майном в аеропорту «Бориспіль».

«22 липня співробітники управління СБУ в місті Києві і Київській області, пред’явивши незаконне рішення Бориспільського райсуду, захопили паливно-заправну службу СП «Кребо» в аеропорту «Бориспіль», а також два офіси компанії в Кременчуці. Ці дії паралізували роботу підприємства й поставили під загрозу заправку літаків», – апелювали до влади та світової громадськості представники підприємства. Згодом справедливість підозр про рейдерську атаку підтвердив спершу Печерський районний суд столиці, який скасував постанову про порушення кримінальної справи, а згодом і Апеляційний суд Києва, який підтвердив правомірність висновку Печерського суду.

Варто згадати, що напередодні порушення кримінальної справи Службою безпеки Антимонопольний комітет наклав на компанію «Кребо» рекордний в історії нашої держави штраф у розмірі 125 мільйонів гривень. А протягом минулого року контролюючі й правоохоронні органи держави надіслали понад 100 запитів до підприємства з вимогою надати інформацію про діяльність компанії. Тож у «Кребо» дійшли однозначного висновку: реальна мета добре спланованих і щедро профінансованих силових акцій – рейдерське захоплення майна компанії і насамперед – Авіаційного паливно-заправного комплексу в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» для витіснення компанії з ринку.

Події початку 2009 року змусили нідерландського співзасновника ЗАТ «Кребо» – компанію Movida Intl. b.v. – звернутися до правоохоронних органів Нідерландів і Європейського Союзу з проханням втрутитися у ситуацію, змусити українську владу припинити незаконний тиск на дочірнє підприємство в Україні. Привернення уваги світової спільноти дало результати, і тиск на «Кребо» припинився.

Тож нині, коли історія отримала продовження, керівництво підприємства обіцяє знову боротися з рейдерами усіма законними шляхами.

Але в «Кребо» в це мало вірять, оскільки в нашій державі правоохоронні структури стоять безпосередньо на службі рейдерів. Тому в «Кребо» вирішили попередити усіх і вся, що компанія захищатиме свої інтереси, звертаючись не лише до ЄС, а цього разу – й у європейські судові інстанції.

Щодо України, зважаючи на президентські вибори, у «Кребо» вирішили дочекатися інавгурації нового глави держави, щоб просити захисту в нього.

Петро Коростенський