Суди і міліцію звинувачують у пособництві рейдерам у «Борисполі»

Оператор українського ринку у сфері поставок авіаційного палива і заправки авіаційних суден - ЗАТ СП "Кребо", заявляє про спробу рейдерського захоплення складу компанії - централізованої заправки літаків в аеропорту «Бориспіль» «за прямої участі правоохоронних і судових органів України». Про це йдеться у прес-релізі ЗАТ СП "Кребо", переданому УНІАН.

Зокрема, йдеться про рішення Оболонського районного суду м. Києва від 1 лютого 2010 р., яким скасовується право «Кребо» на майновий комплекс «Склад централізованої заправки літаків в ДМА «Бориспіль», збудований компанією.

На думку керівництва «Кребо», рішення Оболонського суду ухвалене «за грубого ігнорування суддею процесуальних і матеріальних норм права, законів і Конституції України» і є пособництвом рейдерам у новому етапі атаки на майно компанії.

«Реальною метою цих силових, добре спланованих і щедро профінансованих акцій є рейдерське захоплення майна компанії «Кребо», у першу чергу – Авіаційного паливозаправного комплексу в МА «Бориспіль» і витіснення з ринку одного з лідерів», - вважає керівництво «Кребо».

Разом із тим, ув «Кребо» висловлюють сподівання на те, що «неправомірні спроби заволодіти власністю одержать належну оцінку з боку нової влади України, а виконавці й ініціатори тиску на компанію понесуть заслужене покарання».

Як повідомляється у прес-релізі компанії, Оболонський райсуд скасував рішення Третейського суду від 21 грудня 2006 року, яким за ТзОВ «Кребо-АвіаСервіс» визнане право власності на вищезазначений об`єкт.

У ЗАТ СП «Кребо» упевнені, що ухвалене рішення «має всі ознаки упередженості і неправосудності», а саме: позов Бориспільського міжрайонного прокурора Київської області прийнятий до розгляду після закінчення терміну давності – більш ніж за три роки після ухвалення рішення, яке оскаржується Також у «Кребо» зазначають, що розгляд справи проходив без виклику до суду представника відповідача. При цьому Оболонський райсуд скасував рішення Третейського суду, «навіть не вимагаючи його і не ознайомившись із ним». У прес-релізі компанії наголошується, що, прийнявши справу до розгляду, «суддя порушив правила виняткової підсудності, оскільки позови, що подаються відносно об`єктів нерухомості, пред`являються лише за їх місцезнаходженням». Крім того, як зазначають у компанії, «в ухвалі судді вказується, що рішення остаточне і оскарженню не підлягає, що грубо суперечить конституції України».

У свою чергу, компанія "Кребо" заявляє, що використовуватиме усі можливості для захисту своїх законних інтересів – «шляхом звернення до відповідних українських і міжнародних інстанцій, включаючи державні органи Нідерландів і Європейського Союзу, а також суди європейської юрисдикції».

У компанії нагадують, що тиск на «Кребо» почався у 2009 році. У липні 2009 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння посадовцями «Кребо» майном в ГП МА «Бориспіль». 22 липня співробітники управління СБУ по Києву і Київській області, пред`явивши рішення Бориспільського райсуду, захопили паливозаправну службу СП «Кребо» в аеропорту «Бориспіль», а також два офіси компанії у Кременчуку. Це паралізувало роботу підприємства і поставило під загрозу заправку літаків в аеропорту «Бориспіль». Згодом Печерський районний суд Києва скасував постанову про порушення кримінальної справи, а Апеляційний суд Києва підтвердив правомірність даного рішення.

Порушенню кримінальної справи СБУ передувало накладення Антимонопольним комітетом України на компанію «Кребо» рекордного в історії АМК штрафу в розмірі 125 млн. грн. «Ця сума ніяк не була обґрунтована економічно і явно знищувала будь-яке українське підприємство», - зазначили в ЗАТ СП «Кребо».

У цілому, впродовж минулого року компанія «Кребо» одержала понад 100 запитів з боку контролюючих і правоохоронних органів.

Також у прес-релізі підкреслюється, що у вересні 2009 р. голландський засновник ЗАТ СП «Кребо» – компанія Movida Intl. b.v. – вимушена була поінформувати компетентні органи Нідерландів і Європейського Союзу про незаконний тиск на її дочірнє підприємство в Україні. Після того, як українська сторона була поінформована про дане звернення, тиск на «Кребо» був припинений.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Спільне українсько-голландське підприємство "Кребо" засноване в 1994 р. за участю АТ "Укртатнафта", державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" і компанії "Movida NV" (Королівство Нідерланди). Основна продукція підприємства - паливо для реактивних двигунів марки ТС-1 і РТ.