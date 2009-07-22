СБУ проводить обшуки в офісах двох фірм у Кременчуці

Служба безпеки України проводить обшук у приміщеннях ЗАТ «Кребо» і ЗАТ «Нафтохімік» у Кременчуці (Полтавська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні об 11.00 люди в чорних масках зламали двері офісу по вулиці Жадова, 4, де розташовані офіси ЗАТ «Нафтохімік» і добродійного фонду «Джерело Дніпра», почесним головою якого є екс-керівник «Укртатнафти» Володимир МАТИЦИН.

Люди в чорних масках заблокувалися зсередини, закрили жалюзі на вікнах першого поверху. Деякі з тих, що під`їхали, залишилися в машинах. Жодних пояснень журналістам ніхто не давав. Більш того, при спробі сфотографувати людей в масках один із них грубо штовхнув представника преси і мало не розбив фотоапарат. Також виштовхували і депутата міськради Юрія ГРИЦЕНКА, який входить до оточення В.МАТИЦИНА.

Пізніше під`їхала міліція, ДАІ. Всередину будівлі їх не пустили. Слідчо-оперативна група Автозаводського райвідділу міліції опитала свідків, склала протокол.

Один із учасників операції, який залишилися в машині, пояснив, що це представники СБУ Києва виконують рішення Бориспільського райсуду про проведення обшуку. Оскільки двері їм ніхто не відкрив, їх довелося зламати. Пізніше з будівлі вийшов один із представників СБУ і завів співробітника, який розговорився, всередину. При цьому заблокували і другі, розсувні двері.

В цей самий час люди в масках пройшли до офісу ЗАТ «Кребо» на Молодіжному. За даними, що є, вони також показали рішення Бориспільського суду. Керівник «Кребо» Петро СТОЛЯР сьогодні перебуває у відрядженні. Разом з тим, журналісти бачили, як вчора з офісу «Кребо» допізна вивозилися спаковані коробки.