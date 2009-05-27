Антимонопольний комітет побачив змову на ринку нафтопродуктів

Антимонопольний комітет України (АМК) порушив справу за ознаками здійснення антиконкурентних узгоджених дій операторами загальнодержавного ринку нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що докази у справі збирає й аналізує Департамент розслідування справ у паливно-енергетичному комплексі разом з територіальними відділеннями АМК.

Коментуючи ситуацію, виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО відзначив: «У разі виконання підприємствами, які працюють на ринках нафтопродуктів, вимог Антимонопольного комітету щодо зниження цін на пальне до економічно обгрунтованого рівня, мною дано вказівку всій системі органів комітету закрити виробництво у цих справах. Інакше, тих, хто безпідставно підвищить ціни, буде притягнуто до відповідальності».

Як з`ясував АМК, за попередніми даними, синхронне зростання великооптових цін на бензин у ряді регіонів України почалося в першій половині травня. У період з початку місяця до 19 травня зростання цін на бензин марки А-92 становило 10%, марки А-95 – 8%, тоді як на дизельне пальне – лише на 4%.

«Оскільки така ситуація може мати антиконкурентну складову, Антимонопольний комітет вирішив порушити справу, в рамках якої визначить обгрунтованість поведінки кожного з нафтотрейдерів», – наголосив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ц.р. Антимонопольний комітет України оштрафував на 265 млн. грн. ЗАТ СП «КРЕБО», ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «ЛУК Авіа Ойл», які займаються реалізацією авіапального із заправкою літаків, і ДП «МА «Бориспіль» за зловживання монопольним становищем.

25 травня ц.р. Антимонопольний комітет доручив своїм регіональним відділенням перевірити обгрунтованість підвищення цін на нафтопродукти. Зокрема, розслідування торкнеться найбільших операторів – ВАТ «Укрнафта», ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», ПП «ЛУКОЙЛ-Україна», ЗАТ «ЛІНІК», ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ-М ЛТД», ТОВ «ТД «Контініум-Галичина», ВАТ «Концерн «Галнафтогаз», ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ», ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «НК Альфа-нафта», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «НПК Галичина» і тих підприємців, які мають ринкову частку на регіональних ринках бензинів і дизельного пального.

Упродовж 2008 року органи АМК припинили більш як 300 порушень конкурентного законодавства, скоєних підприємцями, які працюють на ринках нафтопродуктів.