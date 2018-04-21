За що постраждав Порошенко?

У суботу в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі народному депутатові України Петрові Порошенку, який приїхав до північної столиці Росії з приватним візитом, без будь-яких пояснень було відмовлено у перетині кордону. Російська сторона отримала ноту від українського МЗС. Зовнішньополітичне відомство України чекає пояснень, сам Порошенко мовчить, а журналісти вибудовують версії події.

Петро Олексійович Порошенко в одному з інтерв`ю сказав, що вже три роки обіцяє найняти собі іміджмейкерів. Але не наймає. Напевно, дарма. Тому що історія з його видворенням з аеропорту Пулково чітко демонструє, як не можна намагатися зберегти таємниці, які зберегти неможливо. Журналісти починають будувати свої версії, а також ретранслювати ті, які поширюють зокрема його недоброзичливці.

У понеділок деякі Інтернет-видання повідомили, що Петрові Порошенку, який прилетів у суботу до Санкт-Петербурга з приватним візитом, було відмовлено у перетині кордону у зв`язку з тим, що він нібито зарахований до списків осіб, чиє перебування на території Російської Федерації небажане.

До вівторка офіційні дипзаклади Росії та України цю інформацію не коментували. Її відмовлявся коментувати і сам Петро Порошенко. Але на офіційному сайті Петра Олексійовича з`явилося лаконічне повідомлення, мовляв, коментарі з приводу заборони в`їзду надаватимуться прес-службою депутата після появи офіційних роз`яснень відповідних установ (мабуть, йдеться про МЗС РФ). Також прес-служба повідомила, що було звернення до українського посла в Росії Олегу Дьоміна. Олег Дьомін відзначив, що «посольство не володіє жодною офіційною інформацією ані про факт обмеження в`їзду, ані про будь-які причини заборони на в`їзд Петра Порошенка”.

За інформацією УНІАН, Міністерство закордонних справ України звернулося до зовнішньополітичного відомства Росії з проханням роз`яснити інформацію, яка з`явилася у ЗМІ щодо заборони на в`їзд до Росії народному депутатові Петру Порошенку.

Керівник прес-служби МЗС України Андрій Дещиця, зокрема, сказав: “Дійсно, у ЗМІ з`явилася така інформація, і у зв`язку з цим ми звернулися до МЗС Росії з проханням роз`яснити цю справу». Російський МЗС підтвердив цю інформацію, але зрозумілої мотивації нібито не надав.

Отже, яка мета приватної поїздки Порошенка?

Видається абсолютно очевидним, що у Петра Олексійовича могли бути справи, пов`язані з бізнесом. Сам Порошенко в одному з недавніх інтерв`ю на запитання, про те, чи правда, що він купив собі бізнес-літак «Сесна», відповів: «У зв`язку з інвестиціями, які були зроблені підприємствами (маються на увазі структури концерну групи «Укрпромінвест». - Авт.) в Росії і Євросоюзі, виникла необхідність замовити літак для оперативного управління цими активами. Це було здійснено в 2007 році, літак буде зроблений і поставлений. Але цей літак буде використано в інтересах корпорації, і його придбання затверджувалося саме нею».

Найменш правдивою видається версія, що Російська Федерація нібито вважає, що Петро Олексійович займався на їх території «відмиванням брудних грошей». Наскільки це неважливо для РФ, показує те, як оперативно російська влада надала громадянство такому апологетові грошового відмивання, як Ігор Бакай.

При цьому у Петра Олексійовича є приклади успішного інвестування в російські підприємства. Петро Порошенко годує більше тисячі громадян російської федерації, які працюють на Липецькій кондитерській фабриці. За даними офіційного сайту «Рошен», корпорація «Рошен» має одинадцять представництв у Росії (зокрема, до речі, і в Санкт-Петербурзі). До речі, до складу групи «Рошен» входить і литовська кондитерська фабрика в Клайпеді. І литовський президент Валдас Адамкус на відміну від російських колег під час візиту до України знаходить час поснідати з підприємцем, який робить інвестиції в його країні, а не видворяє з ганьбою.

Про кондитерську фабрику в Росії розповідають цікаву історію. Говорять, що після того, як її придбав Порошенко і погасив заборгованості по зарплаті, робітники «не витримали такого випробування» і половина з них не вийшла на роботу.

Ще одна версія: автомобільним корпораціям Укрпромінвесту через об`єми, що неухильно підвищуються, стало тісно на українському ринку, і Петро Олексійович їхав у пошуках ринків збуту. І вже не говоритимемо, про те, як органічно виглядали б на пітерських верфах сухогрузи, виготовлені на Лєнкузні, яка належить Петрові Олексійовичу.

Четверта версія: Росія, налякана тим, що Петро Порошенко захотів стати міністром закордонних справ, поспішила зварганити скандальчик, щоб уникнути небажаного призначення.

П`ята: Росія нібито образилася за те, що 5-ий канал, головним акціонером якого є Петро Порошенко, широко висвітлював події, пов`язані із загибеллю біженця майора Олександра Литвиненка, спираючись в основному на версію англійської поліції, а не російської влади.

І, нарешті, шоста версія, що заборона в`їзду - це хід у відповідь від російської сторони на оголошення Україною Володимира Жириновського і Костянтина Затуліна персонами нон-грата.

В цьому випадку ми можемо не тільки засуджувати російську дурість, що виштовхує з країни українські інвестиції, але і зазначити, що Петрові Олексійовичу варто було б повчитися у російських колег робити паблісіті на своїх «політичних утисках» в Україні.

Ми продовжуємо відстежувати реакцію дипломатичних установ і політикуму на цей інцидент.

Маша Міщенко