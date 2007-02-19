Балога: з’їзд Нашої України відбудеться за будь-якої погоди

Голова Ради партії «Наша Україна» Віктор БАЛОГА заявляє, що з’їзд “Нашої України” відбудеться у визначений термін - 31 березня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію про можливе перенесення строків з’їзду.

В.БАЛОГА наголосив, що у березні буде обрано нового голову Ради партії «Наша Україна».

«І ми будемо працювати спокійно, як має бути в одній з найпотужніших політичних сил», - сказав він.

Коментуючи заяву члена партії «Наша Україна» Петра ПОРОШЕНКА, що з’їзд “Нашої України” не варто проводити, доки регіональні організації не висунуть свої пропозиції щодо кандидатури голови Ради партії, В.БАЛОГА сказав: «У нас є Рада партії, є лідер партії, почесний голова Віктор Андрійович ЮЩЕНКО. І я не знаю, що думав Петро Олексійович, може, він просто забувся».