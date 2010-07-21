Луценко розшифрував «хвилі активності» СБУ щодо київської влади

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО впевнений у наявності підстав для притягнення до відповідальності мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це він заявив в інтерв`ю «Газете по-киевски».

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, більшість відкритих справ за фактом корупції в київській владі, які зараз веде СБУ, грунтуються на матеріалах столичної міліції часів ЯРЕМИ (колишнього начальника Головного управління МВС у Києві Віталія ЯРЕМИ – УНІАН) зокрема зловживання з виділенням землі.

«Все те, що зібрала міліція в мій час і передала до міської прокуратури, було поховано, тепер звідти витребувано СБУ і пред`явлено. Виникає питання: чи будуть ці справи доведені до кінця. Я в це не вірю. Можливо, якісь виконавці й постраждають, але організатори – навряд чи», – вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «перша активність СБУ була, коли не хотіли писати заяви про звільнення Денис БАСС і ще ряд чиновників. Спочатку вони вважали, що не звільнятимуться, але прийшов ПОПОВ, їм нагадали старі справи, підняли справи й вони пішли. З подальшим розслідуванням же - мовчання. Потім постало питання щодо секретаря Київради – заговорили про можливість призначення КЛИЧКА, потім керівника фракції «регіоналів» у Київраді ОМЕЛЬЯНЕНКА. ДОВГИЙ теж не захотів писати заяву. Тому активізували всі справи, що стосувалися його й підлеглих. Він опирається. Подивимося, що буде далі. Але моя думка: за ЮЩЕНКА ці справи прикривали з політичних мотивів, а зараз їх активізують із тих же причин. Карати високопоставлених злодіїв ні тоді, ні сьогодні команди президентів не збираються».

Ю.ЛУЦЕНКО впевнений, що «є підстави притягнути до відповідальності вище керівництво КМДА, в тому числі й мера, та його «космічну команду». «А матеріали на них були ще перед тим засіданням РНБО, присвяченим земельним питанням, коли у мене виник конфлікт із ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Далі передали в прокуратуру, і там все зависло. Саме тому я виступав за введення альтернативної підслідності. Простіше кажучи, хто виявив злочин, той його і розслідує й відповідає за кінцевий результат», – додав він.