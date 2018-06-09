Віхи тижня. Низький старт сезону, парламентська розминка і райочистка столиці

Ходять чутки про ймовірне затримання Турчинова... Колесников критикує проект Податкового кодексу... Росіяни обіцяють дешевий газ в обмін на Нафтогаз, Азаров їм вірить?..

Президент і лідер БЮТ сталі хедлайнерами святкування Дня Незалежності в Україні. Віктор Янукович не тільки публічно виявив готовність змінити систему влади через “вдосконалення Конституції”, але і пообіцяв не допустити тиску на медіа. Схоже, напередодні відвідин Берліна український президент створює сприятливий фон, щоб уникнути непростої розмови про дотримання європейських норм демократії. Віктор Федорович запевнив учасників святкування 19-ої річниці проголошення Незалежності на Майдані, що забезпечить вільні і демократичні місцеві вибори. Заради внесення змін до виборчого закону Верховна Рада зібралася 30 серпня, за тиждень до офіційного початку своєї осінньої сесії. Треба сказати, що від Януковича чекали чи не атаки з шашкою наголо на Основний Закон, але глава держави витримав багатозначну паузу.

Юлія Тимошенко уподобала для свого виступу підніжжя пам`ятника Кобзареві. Юлія Володимирівна старанно шукає можливості стати лідером опозиції, але ідея з рухом «Два кольори», що символізував би кольори національного прапора, виявилася завчасно перехопленою владою – Янукович і інші чиновники 24 серпня красувалися з синьо-жовтими стрічками на лацканах піджаків. До того ж Юлія Володимирівна не порадувала прихильників наявністю продуманого плану дій. Важко припустити, що півтора місяці вона насолоджувалася відпочинком, але виразних політичних ініціатив з її вуст 24 серпня не прозвучало.

Мабуть, екс-прем`єр чекає перших платіжок з підвищеними тарифами на послуги ЖКГ, здатних стати агітаційним інструментом проти влади куди могутнішим за листівки, випущені опозиціонерами. Правда, не виключено, що 30 серпня парламентарії приймуть рішення, яке зведеь нанівець ефект від запланованого Тимошенко 7 вересня мітингу під парламентськими стінами.

Вже зрозуміло, що в останній літній понеділок слуги народу допрацюють виборчий закон, забезпечивши справжній «масовий старт» для охочих поборотися за депутатські мандати в місцевих радах. Президент і спікер парламенту в своїх інтерв`ю відзначили, що політичні структури, які не займалися партійним будівництвом, порушили закон про політичні партії. Віктор Янукович не забув підкреслити, що розширення можливості для участі партій у виборах – його добра воля, а Володимир Литвин дав зрозуміти, що це рішення повинне заспокоїти зарубіжну громадськість.

В світлі підвищеної парламентської активності щодо формування місцевих представницьких органів цікаво, як відреагує Верховна Рада на звернення Київради, яка також достроково збиралася. 65 столичних депутатів запропонували ліквідувати райради в столиці для фактичної монополізації власної ролі в житті Києва. Особливої пікантності ситуації додає той факт, що 31 жовтня столичні жителі мали вибирати депутатів районних рад. Опозиціонери заявляють про монополізацію влади в Києві ставлеником «регіоналів» Олександром Поповим, а той мляво відмовляється. Заплановане на 1 вересня повернення з відпустки Леоніда Черновецкого мало що змінить: сьогодні британська королева має в Лондоні більше влади, ніж Леонід Михайлович в Києві.

Нова влада продовжує густим гребінцем пройтися по міністрах з уряду Тимошенко. Цього разу, об`єктом пильної уваги Феміди, хай і таким, що «співпрацює» зі слідством, став колишній перший заступник міністра оборони, який фактично керував оборонним відомством, Валерій Іващенко. При цьому його колишнього шефа, Юрія Єханурова, звільненого парламентською більшістю за поданням Юлії Тимошенко в 2009 році зі звинуваченням у корупції, правоохоронці не чіпають. Зате опозиціонери позначили майбутню «жертву режиму»: ходять чутки про ймовірне затримання Олександра Турчинова, і «права рука Тимошенко» вже заявила, що не збирається ховатися від можливих переслідувань.

В Україні тим часом продовжується підкилимова боротьба за ухвалення Податкового кодексу, і полку віце-прем`єрів-коментаторів прибуло. Голова Верховної Ради Володимир Литвин визнав, що документа поки немає в цілісному вигляді, а віце-прем`єр Борис Колесников заявив, що не чув позитивних відгуків про підготовлений Мінфіном варіант зведення фіскальних норм. Борис Вікторович, ніби ненароком, відвернувся від проблем, пов`язаних з підготовкою Євро-2012, щоб оприлюднити власне (вельми ліберальне) бачення перспектив, пов`язаних з формуванням податкової системи. І ця думка буде почута: в даному випадку ми говоримо «Колесников» – маємо на увазі «Ахметов».

Поки прем`єр Микола Азаров обіцяє не допустити подорожчання продуктів харчування, російські партнери української влади продовжують проявляти активність. Голова правління Газпрому Олексій Міллер дав зрозуміти, що у разі злиття російської енергетичної монополії з «Нафтогазом України» українські споживачі зможуть одержувати газ за внутрішньоросійськими цінами. Красива приманка, якщо не враховувати, що наша країна взяла курс на вирівнювання ціни «блакитного золота» внутрішнього видобутку і того, що купується за кордоном, а в числі анонсованих національних проектів – будівництво терміналу для скрапленого газу на чорноморському побережжі.

Євген Магда