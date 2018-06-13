Віхи тижня. Янукович картав корупціонерів, Литвин лякав депутатів спецслужбами

Коаліція вирішила спілкуватися з опозиціонерами з позиції сили... Тимошенко збирається клопотати перед МВФ, щоб грошей Україні не давав... Кучма покритикував Росію... Янукович, Азаров Влада все більше і більше прагне диктувати опозиціонерам свої умови співпраці. Відкриття осінньої парламентської сесії стало справжнім парадом володарів владних повноважень в будівлі під куполом. Президент Віктор Янукович пообіцяв надихнути законодавців на ухвалення доленосних рішень, а прем`єр Микола Азаров, як з`ясувалося, пильно стежить за лідерами опозиції, які «не встигли обтрусити пісок дорогих сардинських курортів». Азаров не тільки провів свою відпустку в Криму, але і, відвідавши днями півострів, висловив упевненість: через кілька років політичної стабільності опозиція в нинішньому вигляді зникне. Під час «національних зборів» Партії регіонів президент пообіцяв, що всі корупціонери і розкрадачі бюджетних коштів, незалежно від партійної приналежності, відповідатимуть за свої дії. Антикорупційний ентузіазм Віктора Федоровича можна буде оцінити тільки після зміни влади, коли наступна владна команда перетрушуватиме брудну білизну нинішньої.

Литвин Соратників по коаліції перевершив Володимир Литвин, роздратований посяганням фракції БЮТ-«Батьківщина» на роботу в поті чола Верховної Ради. Заклопотаність спікера, рейтинг якого щільно пов`язаний з популярністю парламенту, можна зрозуміти: сьогодні райдужні перспективи Народної партії малюють тільки особисті друзі Володимира Михайловича, які ганяють з ним м`яч по вихідних. Мабуть, тому Литвин не виключив ухвалення постанови про залучення Управління державної охорони, СБУ і Генеральної прокуратури для розблокування роботи законодавчого органу. Подібний сценарій здається сюрреалістичним тільки на перший погляд, адже більшість в нинішньому скликанні парламенту вже показала, що для нього не існує моральних обмежень.

Тимошенко

Відверто кажучи, опозиція в нинішньому стані навряд чи заслуговує посиленої уваги влади. Юлія Тимошенко, неначе навмисне, відмовляється діяти зрозуміло для рядового виборця. Юлія Володимирівна вважає за краще давати фантастичні обіцянки, на зразок заклику до МВФ припинити кредитування України, і робить хорошу міну при поганій грі, коментуючи ситуацію в блоці. Вигнання Богдана Губського з фракції БЮТ теж зіграло не на руку Тимошенко. Депутатові-олігархові тепер ніхто не перешкодить виносити сміття з політичної хати. Внутрішні проблеми партії ставлять під сумнів задуману агітаційну кампанію на тему «Партій багато – «Батьківщина» одна». Будемо відверті: і відкритий лист Тимошенко на адресу Януковича із закликом припинити крадіжку первинних парторганізацій (це ж не шапки), і її звернення до західного дипломатичного корпусу в умовах, що склалися, малоефективні.

Не забула Юлія Володимирівна обуритися прийдешнім поверненням на український чорноморський шельф компанії Vanco, проти якої вона боролася вельми наполегливо. Тимошенко так заповзято клеймить наближених до Януковича олігархів, немов діяльність її власної політичної сили фінансується виключно за рахунок партійних внесків рядових членів.

Парламент

Законодавці після офіційного відкриття парламентської сесії пропрацювали лічені години, встигнувши визнати недійсним голосування за проект Податкового кодексу в першому читанні. Схоже, боротьба за схвалення цього документа розгорається з новою силою, оскільки його авторство надає чималі політичні преференції. Крім того, парламентарії встигли змінити закон про столицю, дозволивши Київраді ліквідовувати районні ради і перетворити Київ на острівець безмовності на тлі стартуючої кампанії по виборах місцевих рад. Згаданий закон, оперативно підписаний Януковичем, дозволяє президентові призначати голову Київської держадміністрації, повноваження якого ширші, ніж у обраного киянами міського голови.

Не виключено, що законодавцям найближчим часом належить або взяти участь у формуванні конституційної більшості, або саботувати цей процес. Принаймні, звільнення трьох суддів Конституційного суду важко назвати випадковим. Голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін дав зрозуміти, що на Банковій тільки і чекають вердикту щодо конституційності політичної реформи, щоб почати новий виток процесу реформування Основного Закону. Несподівано підтримку Януковичу в цьому питанні продемонстрував лідер «Сильної України» Сергій Тігіпко, впевнений, що будь-який глава держави спробував би централізувати владу навколо себе.

Медведько, Ющенко, Наливайченко, Кучма

Наполегливо нагадав про себе генеральний прокурор Олександр Медведько, котрий не виключає для себе пролонгації свого перебування на посаді. Медведько – одна з небагатьох помітних політичних фігур, що уціліли після зміни президентської влади.

Колишній глава держави Віктор Ющенко неквапом відточує якості політичного вождя: президія політради «Нашої України» пішла у відставку за наслідками президентської кампанії, зате ряди «партії, народженої Майданом» поповнив екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, – основний претендент на роль головного нашоукраїнця.

Ще один екс-президент, Леонід Кучма, висловився категорично проти злиття Газпрому і НАК «Нафтогаз України», за яке з безсоромною настирливістю ратують у Москві.

Євген Магда