Ківалов: не обов`язково бути в будинку ЦВК, щоб створювати інтригу

Народний депутат (фракція Партії регіонів) Сергій КІВАЛОВ заявляє, що рішення про його подальше місце роботи прийматиме коаліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

С.КІВАЛОВ нагадав, що сьогодні вночі Верховна Рада прийняла дві постанови, внаслідок чого, за його словами, до виконання своїх обов`язків повернувся попередній склад Центральної виборчої комісії.

При цьому С.КІВАЛОВ підкреслив, що склад ЦВК, який він очолював, був звільнений незаконно з політичних мотивів.

Відповідаючи на запитання журналістів, де він має намір далі працювати й що буде, якщо Ярослав ДАВИДОВИЧ не захоче залишати свій робочий кабінет, С.КІВАЛОВ зазначив, що не «обов`язково бути в будівлі Центральної виборчої комісії, щоб створювати інтригу».

Він також нагадав, що, починаючи з 2004 року, ніхто так і не оскаржив жоден протокол територіальних виборчих комісій. Він зазначив, що тоді всі рішення ухвалювалися колективно й відповідальність відповідно теж повинна бути колективною.

За його словами, всі намагалися пред`явити йому звинувачення, але ніхто так нічого незаконного й не довів.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, де він має намір почати свій завтрашній робочий день, С.КІВАЛОВ сказав, що ще думатиме, оскільки в нього є 20 днів для прийняття рішень: залишитися народним депутатом або працювати головою ЦВК. Він також зазначив, що «ми думатимемо разом із нашими політичними силами, як вирішить коаліція, так і діятимемо».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на своєму позачерговому засіданні парламент, Указ про розпуск якого Президент підписав 2 квітня, припинив повноваження нинішнього Центрвиборчкому й відновив повноваження ЦВК, очолюваної Сергієм КІВАЛОВИМ. (Згідно з ч.21 ст.85 Конституції України, до повноважень ВР належить призначення на посади і звільнення з посад членів ЦВК за поданням Президента України – УНІАН).