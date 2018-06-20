Віхи тижня. КС повернув Україну в 1996 рік, хто тепер Янукович і хто Литвин
Рішення Конституційного суду про відміну політичної реформи порадувало президента і обурило опозицію і, можливо, навіть когось у стані коаліціянтів... Коаліції вже немає?.. Спікер парламенту повернувся з ферзів у пішаки...
Рішення Конституційного суду про відміну політичної реформи порадувало Президента і обурило опозицію і, можливо, навіть когось в стані коаліціянтів. Спікер парламенту повернувся з ферзів в пішаки, позбувшись важелів впливу на ситуацію в країні. Уряд готується випробувати на собі результати повернення країни до Конституції 1996 року.
Повернення на 14 років назад
|Голова КС Анатолій Головін зачитує рішення про відміну політреформи 2004 р. Київ, 1 жовтня
Цікаво відзначити, що Віктор Ющенко не обурився відміною політичної реформи. Екс-президент вважав за краще нагадати, що також намагався переписати Конституцію. Втім, всі і без того пам`ятають низький ККД цих спроб.
Леонід Кучма, що послідовно відстоює проведену наприкінці його повноважень реформу, висловив переконливі побоювання – а що коли з такими повноваженнями влада одержить неадекватну (психічно) особу? До заяв Леоніда Даниловича на Банковій якщо і прислухалися, то вигляду не подали.
Ніхто так не зацікавлений, як Янукович
|Віктор Янукович
Оскільки рішення КС було оприлюднене у п`ятницю, глава держави не встиг використати свої новознайдені повноваження. Микола Азаров встиг запевнити главу держави, що уряд працює стабільно. Але кадрові укази Президента не за горами: ліберальна риторика Януковича вимагає жертви у складі уряду. Ними, мабуть, стануть не тільки двоє з п`яти віце-прем`єрів, але й кілька міністрів. Раз президент більше не може дистанціюватися від дій влади, він енергійно перетрушуватиме виконавчу владу. Міністр юстиції Олександр Лавринович вже встиг пообіцяти, що дострокових виборів глави держави і Верховної Ради, що їх вимагає опозиція, не буде, а ситуація в країні залишається стабільною.
Хто тепер Литвин?
|Володимир Литвин
Спікер справедливо відзначив, що законодавці багато в чому втратили мотивацію до голосувань і турбуватимуться хіба тільки про те, щоб парламентські вибори не відбулися достроково. Дійсно, консолідувати депутатський корпус здатне тільки рішення про проведення наступних парламентських виборів у 2012 році. Поки ж в сесійному залі відкривається ярмарок фракційних вакансій: Партія регіонів може не встояти перед спокусою консолідувати в своїх рядах 226 нардепів, а ті політичні сили, які не мають парламентської прописки, постараються обзавестися власними фракціями.
Є така опозиція?
|Юлія Тимошенко і Григорій Немиря
Опозиційні партії активно апелюють до європейських організацій, заявляючи про тиск влади і проведення нечесної виборчої кампанії. Ці заклики знайшли відгук у генерального секретаря Європейської народної партії Антоніо Лопеса-Істуріза, але кардинально вплинути на ситуацію в Україні представники Старого Світу не можуть. Свої проблеми українській опозиції, як і українському народу, доведеться вирішувати самостійно.
Євген Магда, Оксана Охрімчук