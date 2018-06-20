Віхи тижня. КС повернув Україну в 1996 рік, хто тепер Янукович і хто Литвин

Рішення Конституційного суду про відміну політичної реформи порадувало Президента і обурило опозицію і, можливо, навіть когось в стані коаліціянтів. Спікер парламенту повернувся з ферзів в пішаки, позбувшись важелів впливу на ситуацію в країні. Уряд готується випробувати на собі результати повернення країни до Конституції 1996 року.

Повернення на 14 років назад

Судді Конституційного суду, на адресу яких за останній час прозвучала немало критики, виявили надзвичайну оперативність. Всього за 8 днів володарі бордових мантій ухвалили рішення про нелегітимність процедури внесення змін до Конституції і без участі Верховної Ради відновили в Україні президентсько-парламентську республіку. Віктор Янукович рішення КС сприйняв типу стримано, Юлія Тимошенко і опозиція в цілому не приховувала обурення. Лідер «Батьківщини» навіть закликала до проведення дострокових парламентських і президентських виборів. Опозиційні партії ухвалили рішення виробити загальну позицію, тобто як вести боротьбу в новій системі політичних координат, де президент хоче зайняти панівне становище.

Цікаво відзначити, що Віктор Ющенко не обурився відміною політичної реформи. Екс-президент вважав за краще нагадати, що також намагався переписати Конституцію. Втім, всі і без того пам`ятають низький ККД цих спроб.

Леонід Кучма, що послідовно відстоює проведену наприкінці його повноважень реформу, висловив переконливі побоювання – а що коли з такими повноваженнями влада одержить неадекватну (психічно) особу? До заяв Леоніда Даниловича на Банковій якщо і прислухалися, то вигляду не подали.

Ніхто так не зацікавлений, як Янукович

Хоча в Адміністрації Президента клянуться-божаться, що не проводили консультацій з Конституційним судом щодо його вердикту, Янукович робив впродовж тижня заяви такого формату, неначе сидів в дорадчій кімнаті на Жилянській. Президент словесно батожив корупціонерів і хабарників, вимагаючи прибрати перепони для ведення бізнесу. Глава держави доручив до кінця тижня скоротити чисельність заступників міністрів і губернаторів, висловив обурення тим, що чиновники, котрі «відростили кишені до п`ят», заважають здійсненню реформ в країні. За підрахунками Януковича, через корупційні схеми зникає кожна п`ята гривня з бюджетних коштів. Їй-богу, якраз пора визнати корупцію специфічною формою державного управління (на зразок лівійської Джамахирії) і поставити її на служіння всьому суспільству. Але Віктор Янукович дотримується іншої думки і типу бореться з корупціонерами, яким гарантує покарання, незалежно від партійної приналежності (та ж опера на тему: «Ніхто так не зацікавлений, як я...» і т. д.).

Оскільки рішення КС було оприлюднене у п`ятницю, глава держави не встиг використати свої новознайдені повноваження. Микола Азаров встиг запевнити главу держави, що уряд працює стабільно. Але кадрові укази Президента не за горами: ліберальна риторика Януковича вимагає жертви у складі уряду. Ними, мабуть, стануть не тільки двоє з п`яти віце-прем`єрів, але й кілька міністрів. Раз президент більше не може дистанціюватися від дій влади, він енергійно перетрушуватиме виконавчу владу. Міністр юстиції Олександр Лавринович вже встиг пообіцяти, що дострокових виборів глави держави і Верховної Ради, що їх вимагає опозиція, не буде, а ситуація в країні залишається стабільною.

Хто тепер Литвин?

Настрій спікера парламенту важко назвати радісним: Володимир Литвин позбавлений мінімальних приводів для оптимізму. Якщо ще наприкінці вересня голова Верховної Ради був одним з лідерів держави, то на початку жовтня, після рішення Конституційного суду, він перетворився на диспетчера голосувань у сесійному залі. Зараз перед Володимиром Михайловичем непростий вибір: стати лідером парламентської більшості (очевидно, що замість скасованої коаліції виникне інший клуб шанувальників політичного таланту Януковича) або захищати інтереси всього парламенту, включаючи опозиціонерів. Останні жертви Литвина, швидше за все, не оцінять.

Спікер справедливо відзначив, що законодавці багато в чому втратили мотивацію до голосувань і турбуватимуться хіба тільки про те, щоб парламентські вибори не відбулися достроково. Дійсно, консолідувати депутатський корпус здатне тільки рішення про проведення наступних парламентських виборів у 2012 році. Поки ж в сесійному залі відкривається ярмарок фракційних вакансій: Партія регіонів може не встояти перед спокусою консолідувати в своїх рядах 226 нардепів, а ті політичні сили, які не мають парламентської прописки, постараються обзавестися власними фракціями.

Є така опозиція?

Хоча міністр науки і освіти Дмитро Табачник встиг заявити, що опозиція практично самоліквідувалася, висловив надію, що молодь не підтримуватиме «націоналізм» (а кого вона підтримуватиме?), партії влади зарано спочивати на лаврах. Опозиція розрізнена і неоднорідна, але існує. Юлія Тимошенко анонсувала на кінець жовтня проведення партійного з`їзду «Батькивщини», в ході якого партійний статут буде змінений таким чином, що демократичний характер політичної сили перестане викликати сумніви у скептиків. Правда, експерти прогнозують не найвдаліший виступ соратників екс-прем`єра на місцевих виборах.

Опозиційні партії активно апелюють до європейських організацій, заявляючи про тиск влади і проведення нечесної виборчої кампанії. Ці заклики знайшли відгук у генерального секретаря Європейської народної партії Антоніо Лопеса-Істуріза, але кардинально вплинути на ситуацію в Україні представники Старого Світу не можуть. Свої проблеми українській опозиції, як і українському народу, доведеться вирішувати самостійно.

Євген Магда, Оксана Охрімчук