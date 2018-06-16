Вибори в Криму: макіївські проти кримських

"Ви завезли до Криму все, що пригробило Макіївку! – доводив Грач «регіоналам». - Це ваш такий набрід... Ви вирішили провести вибори з бітою в руках. Вдарити бітою по голові кримського народу. А кримський народ не такий"...

«Макіївські проти кримських» - так можна назвати передвиборне дійство, що розгорнулося в Криму. Ролі розподілені.

Солянка Джарти

На виборах до Верховної ради Криму сто депутатів проходять за пропорційно-мажоритарною системою.

Список ста кандидатів у депутати від Партії регіонів очолює лідер місцевої організації, прем`єр автономії, відомий донецький кадр Василь Джарти. Під другим номером – спікер парламенту автономії Володимир Константинов. До першої п`ятірки також увійшли директор заводу шампанських вин «Новий світ» Яніна Павленко, керівник підприємства «Кримтеплиця» Олександр Васильєв і голова правління заводу «Фіолент» Олександр Баталін.

У списку знайшлися місця для п`ятьох депутатів парламенту АРК, які недавно одержали партквитки ПР, а також для Ігоря Франчука – колишнього зятя Леоніда Кучми, сина екс-прем`єра Криму і для декількох «варягів» (запорізького депутата, криворізького бізнесмена, донецького професора та ін.).

Партія також висунула 50 осіб на всі 50 мажоритарних округів. Серед них – екс-спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, мер Сімферополя Геннадій Бабенко, депутати нинішнього скликання Олександр Мельник і Ігор Лукашов.

Грач і «Магарач»

У бій за мандати йдуть 57 висуванців Компартії. На чолі списку лідер кримських неокомуністів, нардеп Леонід Грач. За ним директор інституту винограду і вина «Магарач» Анатолій Авідзба, помічник-консультант депутата Ради України Геннадій Нараєв, лідер фракції «Комуністи» у ВР автономії Вячеслав Захаров і заступник директора фірми «Атан-Крим» Олексій Тихомиров.

Грач будує кампанію на критиці Джарти.

– Ви завезли сюди все, що пригробило Макіївку! Це ваш такий набрід, якщо хочете. Ви вирішили провести вибори з битою в руках. Ударити битою по голові кримського народу (натяк на донецьке прізвисько Василя Джарти – Вася Бита. – Авт.). А кримський народ не такий. Він кого тільки не бачив за своє життя. І всіх подібних до вас повиганяв, – заявив недавно неокомуніст.

Джарти просить однопартійців не відповідати на критику опонентів, оскільки вважає її неконструктивною і бачить в ній бажання кримських політиків зайвий раз нагадати про себе.

– Я попередив соратників по партії: не опускатися до склок, не звертати уваги на чорні піар-технології. Ми повинні показати, що Партія регіонів – сильна партія, вона виходить з позитиву, – сказав лідер біло-блакитних автономії в інтерв`ю газеті «Кримська правда».

33 богатирі і блукач

У списку партії «Союз» 33 кандидати.

– Тридцять три – символічне число. Ми встанемо на захист інтересів автономії, як тридцять три богатирі, – заявив лідер «Союзу» Лев Миримський, який очолив список.

Далі йдуть заступник голови Ради міністрів Едуард Гривковський, юрисконсульт Олег Кравченко, голова постійної комісії кримського парламенту з соцпитань Світлана Савченко і економіст фірми «Болівар» Євген Буренков.

Серед «союзівських» мажоритарщиків варто виділити важковика кримської політики Сергія Куніцина. Він сподівався стати «повноправним членом єдиної команди президента України» і написав заяву Джарти з проханням узяти його в ПР. Бажано без тяганини. Не склалося.

– Аж до проведення 28 вересня конференції з висунення кандидатів у депутати від Партії регіонів я так і не одержав зрозумілої відповіді про свою подальшу політичну долю. Вперше за двадцять років активної участі у великій політиці я опинився перед реальною загрозою штучного від неї відлучення, – поскаржився постійний представник президента в Криму.

Куніцин погодився на пропозицію «союзівців» балотуватися по округу в Красноперекопську, де починав кар`єру.

– Як безпартійний, залишаючи при цьому за собою право бути прийнятим до лав Партії регіонів, ухвалюючи таке рішення, я виходив з того, що партія «Союз» цілком підтримує внутрішню і зовнішню політику президента України та його команди, – підлесливо сказав політик, який у різні роки очолював кримські НДП і «Єдиний центр».

Дві блондинки і Чапаєв

Три політсили поведуть на кримські вибори жінки. Список «Сильної України» очолила Олександра Кужель, «Батьківщини» – Людмила Денисова, ПСПУ – Наталія Вітренко.

– У мене просто руки сверблять показати, що можна зробити в Криму! – сказала якось заступник Тігіпка. «Сильна Україна» висунула за списками 45 осіб, повідомляли ЗМІ.

Список з 50 кандидатів від партії Тимошенко очолила колишній міністр праці і соцполітики, перший заступник голови кримської «Батьківщини» Денисова.

Біло-серцеві чекають застосування адмінресурсу на виборах.

– Ми принципово домовилися практично з усіма партіями, які беруть участь у виборах (звісно, крім Партії регіонів, оскільки проти її методів ми маємо намір захищатися), – від Руху до комуністів – про те, що ми виробляємо організаційні заходи з протидії фальсифікаціям виборів, – сказав лідер кримської «Батьківщини», нардеп Андрій Сенченко.

У списку «вітренківців» 14 осіб.

– Крим зараз – найгарячіша точка. Я, як лідер партії, де повинна бути? Де Чапаєв повинен бути? На білому коні – попереду. Я ось у Криму, – сказала вже напівзабута Вітренко, пояснюючи свій вибір.

Рух і татари

Перший заступник голови кримськотатарського меджлісу Рефат Чубаров очолив список партії «Народний рух України». №2 - лідер кримського Руху, депутат ВР Криму Леонід Пілунський, третій, – підприємець Енвер Абдураїмов, четвертий, – лідер фракції "Курултай-Рух" Ремзі Ільясов. П`ятірку замикає заступник глави Ради міністрів Азіз Абдуллаєв. Всього в списку 17 кандидатів. НРУ традиційно бере участь у виборах в Криму разом з меджлісом.

Лідер меджлісу Мустафа Джемілєв вважає, що пропорційно-мажоритарна система істотно зменшує можливість ефективного представництва кримських татар у ВР Криму, рай- і міськрадах.

«Російський» авангард

Громадсько-політичний рух «Російська єдність» виник наприкінці 2009-го. У вересні ц.р. партія «Авангард» перейменувалася на партію «Російська Єдність», про це повідомляв Мінюст.

До першої п`ятірки списку «росоєдів» увійшли глава руху Сергій Аксьонов, лідер «Російської громади Криму» і віце-спікер парламенту автономії Сергій Цеков, керівник ряду місцевих громадських організацій Сергій Шувайников, підприємець Сергій Бородкін і депутат кримської ВР Олег Родивилов. За даними ЗМІ, всього в списку 50 кандидатів.

Одна з базових вимог партії – надати російській мові статус державної в Україні. Рух іде у владу з програмою «Підйом Криму» і ставить перед собою мету – в найкоротші терміни добитися економічної самодостатності республіки, вважаючи її «ключем до справжньої політичної автономії». Що за цим, стоїть, всі напевно розуміють.

Від боротьби за місця в парламенті Криму не відмовляються і «Фронт змін», і Народна партія, і УНП, і соціалісти, і багато інших. Місцеві політологи одностайні: шансів зайти в найвищий представницький орган автономії у них немає.

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ Про зміну політеліт

– Кампанія проходить доволі енергійно, – говорить політолог Володимир Джаралла. – Спостерігаємо етап зміни політичної еліти: позиції старої значно слабшають, з`являється нова. Її образно називають «макіївською», хоча зараз можна говорити, що це – «макіївсько-кримська», оскільки вона прийняла в себе дуже велику кількість фахівців другого-третього ешелону з інших команд. Прикладом того, що політичній еліті Криму доводиться ухвалювати достатньо складні рішення, є ситуація з Куніциним. Чи зможе він пройти іспит? Якщо перемагає на цих виборах, значить, він залишається в кримській політиці. Якщо ні, значить, іде. І це символічно.

– Не думаю, що буде радикальна зміна політичних еліт, – зазначає кримський оглядач «Радіо Свобода» Володимир Притула. – Подивився список Партії регіонів, там дуже багато старих облич. Так, відбувається певний зсув. Іде концентрація влади в руках однієї групи і під одним брендом. Думаю, певна зміна буде, звичайно, як і після кожних виборів, але, як правило, групи залишаються ті самі.

Про регіоналів, комуністів і «союзівців» – Однозначно, реальних суперників у Партії регіонів на виборах до кримського парламенту і місцевих рад практично не буде, – говорить Притула. – Єдине, можна зважати, скільки одержать регіонали: заплановані 70%, або 50%, або, можливо, трохи менше? Вони використовують адмінресурс у регіонах Криму. Це не залишає шансів іншим політичним силам. Новий парламент буде підконтрольним владі – Партії регіонів. Сергій Куніцин оголосив, що балотуватиметься від «Союзу», відомі публічний конфлікт лідера партії Льва Миримського з одним з членів уряду від «Регіонів» і намір Миримського балотуватися в мери Сімферополя, – це зверне увагу багатьох політично активних виборців, які підтримують ідеї Партії регіонів, але не хочуть голосувати за донецько-макіївську команду. Комуністи хоч і намагаються розіграти антидонецьку карту, але, думаю, всі антидонецькі вершки зніматимуть інші сили. Електорат комуністів – достатньо жорсткий, але це все-таки літні люди, тому він зменшується. Комуністи зараз на межі, їм складно буде подолати тривідсотковий бар`єр, але, думаю, вони його подолають.

– Партія регіонів, ймовірно, одержить абсолютну більшість у майбутньому парламенті, – вважає Джаралла. – Ряд партій будують свою кампанію так, щоб або найменше конфліктувати з Партією регіонів, або набрати очки на конфлікті з нею. Щоправда, слід зауважити, до конфлікту всі прагнуть підійти дуже обережно. Хоча є, звичайно, винятки. Останнім часом загострилися відносини з лідером партії «Союз». Миримський демонструє традиційну для нього колишню політику. Він намагається стати мало не головним критиком ПР, мало не лідером опозиції, але, добре відомо, чим закінчуються скандали, конфлікти такого зразка – він потім, зазвичай, досягав якихось угод. Це знають всі, тому стежать за тим, що буде далі. Люта критика, яку обрушив Леонід Грач, носить практику особистих образ. Проте, можна констатувати, що комуністи переводять на себе протестні настрої, і саме це допоможе їм увійти до парламенту, хоча ситуація для них доволі складна, – сказав Джаралла.

Про шанси інших політичних сил

– Меджлісу доведеться враховувати зміни, що відбулися, – зниження підтримки населення і відсутність якихось виразних ідей, окрім абсолютно радикальних, які до того ж представляє не сам меджліс. Кримські татари проходять до парламенту, але фракція, ймовірно, буде меншою, ніж у нинішньому, – вважає Джаралла.

– Підтримка БЮТ вкрай низька, політична сила і раніше не мала особливих шансів в Криму, а після президентських виборів і вона впала. Представники «Батьківщини» в Криму взяли на себе роль головних критиків Партії регіонів, але наскільки це може принести їм успіх?

Шанси «Сильної України» пройти до парламенту досить непогані. Хоча партія дуже сильно здала порівняно з тими позиціями, які мала на початку: вона займала практично друге місце, тепер – третє-четверте. Кужель не допоможе, вона не настільки авторитетна в Криму. Єдине, що могло б змінити ситуацію – її особиста участь, тобто приїзд до Криму, проведення кампанії власними зусиллями.

Поки шанси Вітренко невеликі, хоча відняти у когось голоси вона зможе.

«Російська єдність» проходить до парламенту. У Криму достатньо ідеологізований виборець, тому слово «російське» має певною мірою магічне значення. Саме на слові «російське» вони і виїжджають, попри те, що там не дуже вже багато російського і не дуже вже багато єдності.

– У БЮТ дуже складна ситуація, – говорить Притула. – Мені здається, БЮТ зараз практично не займається виборами. Звичайно, в Криму є виборець, який підтримує Юлію Тимошенко і партію «Батьківщина». У них є шанс подолати тривідсотковий бар`єр, але, крім того, щоб зібрати голоси, потрібно ще й захистити їх під час підрахунку. Чи вдасться – питання.

Великі складнощі і у Народного руху України. Іде певний тиск, зокрема в інформаційній сфері. Меджліс повністю втратив контроль над частиною кримськотатарської преси. Думаю, будуть проблеми і з фінансуванням виборів. Чиновники і багато бізнесменів побоюються тиску влади. У Руху будуть певні складнощі в подоланні 3-відсоткового бар`єру, хоча, думаю, вони подолають. При цьому в мажоритарних округах меджлісу, Руху складно буде провести своїх людей. У тих округах, де були якісь шанси на висунення – щоб іти і перемагати, – партія влади висуває своїх людей, в деяких округах, зокрема, і кримських татар. Я думаю, ще висуватиметься від «Міллі Фірки» хтось. Кримськотатарський електорат буде розпорошений. Представництво в парламенті Криму зменшиться. Що стосується «Міллі Фірки», то у них немає жодних шансів потрапити до парламенту – ні за мажоритарною, ні за пропорційною системою.

Шанси «Російської єдності» доволі високі. Думаю, вони будуть представлені в кримському парламенті. Щоправда, до певної міри їм заважатимуть тертя на проросійському полі, велика конкуренція – і ПСПУ, і комуністи, і ще якісь сили. Останні кілька тижнів «Російська єдність» припинила жорстко критикувати Партію регіонів, і ПР дозволила їй реєструватися. Думаю, тут є певний вплив московських кураторів цієї політичної сили, який дозволив зняти напругу між Партією регіонів і «Російською єдністю», і це підвищує шанси. Їх електорат – це великі міста (Сімферополь, Феодосія, ще деякі). По Криму у них не буде масової підтримки.

Шанси подолати тривідсотковий бар`єр має партія Тігіпка «Сильна Україна», враховуючи, що Кужель тут іде, є фінансові ресурси, певна популярність.

Шанси має і ПСПУ, але все залежить від того, як вони проводитимуть кампанію. Якщо Вітренко їздитиме по містах і селах, то шанси подолати 3-процентний бар`єр зберігатимуться.

У україноцентричних партій був би шанс в Криму, якби вони домовилися. Якщо механічно скласти голоси виборців, які голосували в 2006 році за праві і правоцентристські партії, то навіть без Руху і Блоку Тимошенко ця кількість коливалася від 30 до 40 тисяч. Це 3-4% голосів. Якби вдалося створити консолідований список і розкрутити його, то такі партії, як УНП і УРП «Собор», мали б шанс пройти 3-процентний бар`єр.

Віра Стриж, Крим