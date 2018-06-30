З'їзд «Батьківщини»: чергове відродження Тимошенко?

Сьогодні в Києві пройшов X з`їзд політичної партії «Батькивщина». Цей з`їзд (перший його етап) розглянув загальну ситуацію в країні і питання оновлення партії.

Тушки вже обскубані, використані і засмерділись

Увійшовши до приміщення виставкового центру «Експоплаза» на Броварському проспекті побачила на проекторах в холі кадри з телепрограми Юлії Тимошенко у Євгена Кисельова на «Інтері». Це було мені як напоумлення: не дотепничати знічев’я над партією і лідером, яких мочить в ефірі значно «солідніша» людина Євген Кисельов.

Буквально в п`ятницю знову дивилася це видовище на «Інтері». У мене під час ефірів Тимошенко з Кисельовим складається чітке переконання, що у Кисельова в вусі мікрофон, куди якийсь диктор з голосом Хорошковського пошепки каже: «Женьок, якщо вона говоритиме ще хоч хвилину, то пишу наказ про твоє звільнення». Інакше, як ще пояснити нервові ковтання, прицмокування Кисельова і запитання на кшталт: «Зрозуміло, Юліє Володимирівно, ми так і не почуємо від вас відповідь, чому ваш рейтинг падає швидше, ніж рейтинг влади». Або те, як він перебиває екс-прем`єра: «Даруйте, новий президент не 9 місяців при владі». «Вісім з половиною», – виправилась Тимошенко. «А чому Моніка Левінські не має права на захист?» – відстоював Кисельов ділову репутацію компанії «Траут Качеріс», яка проводила т.зв. аудит діяльності попереднього уряду. «Має, але плями на сукні не мають стосунку до аудиту», – уточнила Тимошенко.

Але повернімося до з`їзду «Батьківщини»... З`їзди різних опозиційних партій завжди чимось схожі. Скажімо, менше дорогих машин на парковках, менше лиску, менше респектабельних людей. (Про них Тимошенко пізніше скаже делегатам: облиште вже ці «тушки», вони давно обскубані, використані і не виключено, що вже й засмерділися). Не побачила я тих депутатів, які останнім часом голосують синхронно з опозицією, - Олександра Буряка, Миколу Баграєва, Сергія Осику.

У холі чула, що завтра на засіданні фракції БЮТ стоятиме питання про виключення ще чотирьох членів.

– Скільки людей залишиться у фракції до початку наступної парламентської кампанії? – поцікавилася я у бютівця Андрія Кожем’якіна.

– Ті, кому дозволять в ній залишитися моральні принципи. Особисто для мене кількість тих, хто залишиться, не принципово. Ми вноситимемо зміни в статут, які дадуть великі права первинним організаціям. І в наступні списки потраплятимуть тільки ті, хто перевірений, хто цього заслуговує. У мене завжди були питання до минулих списків народних депутатів.

Ще один нардеп Лев Бірюк взагалі проблему відтоку кадрів не вважає важливою:

– Христа зрадив один з дванадцяти апостолів. І це не завадило Боголюдині врятувати світ і зробити те, для чого він прийшов. У нас із 150 людей хай пішло трохи більше двадцяти, але це не перешкодить нам вирвати країну з цього жаху. Серед методів боротьби буде і загальнонаціональний страйк. Влада не розуміє, що народ підходить до межі свого виживання. Що напівголодний лікар не може лікувати, а напівголодний вчитель не може вчити. Люди створюватимуть страйкові комітети і страйкуватимуть.

Під час виступу лідера партії Юлії Тимошенко хол був практично порожній, всі слухали ЮВТ. Тимошенко виступала впродовж години, і весь цей час вона утримувала увагу делегатів.

Голодуючим бютівцям аплодували так само, як лідерові партії

Лідер «Батьківщини», з одного боку, критикувала владу, констатувала, що до влади повернулися темні сили, проти яких вони боролися. З іншого – визнавала, що відповідальність за реванш лежить і на всіх партійцях, у тому числі й на ній. Визнавала, що в партії і у фракції з`явилися люди, які використовували політичну силу як трамплін для особистого збагачення. Але при цьому підкреслювала успіхи партійної роботи.

Вона відзначила тих, «хто пройшов випробування, хто не віддав жодного голосу за незаконне землевідведення, хто не продався, щоб служити чужим цінностям, всім, хто вийшов оновленим і сильним у цій боротьбі».

Коли Тимошенко називала імена активістів, які голодували в областях, вимагаючи реєстрації справжньої «Батьківщини», або тих, хто приніс їй від 60 до 70% на президентських виборах, зал аплодував їм стоячи і так само гаряче, як і самій Тимошенко.

Вона стала розповідати про проект «Україна третього тисячоліття».

«Україна третього тисячоліття», – це Інтернет-сайт для спільної роботи. Зміст цього проекту – перелік законопроектів, починаючи з нової Конституції, який може стати основною перетворень у нашій країні, основою нової якості нашого життя», – представила вона залові виведену на проектор Інтернет-сторінку.

Вона показала основні законопроекти, які пропонуються для обговорення в рамках проекту, і повідомила про можливість внесення в них пропозицій і концепцій.

Сайт містив законопроекти про судову систему і статус суддів, про суспільне телебачення і радіомовлення, а також про інформаційний простір і свободу засобів масової інформації. За словами лідера «Батьківщини», роботу проекту координуватиме стратегічна рада і робочі групи з кожного документа, що стане потужною основою для формування кадрового потенціалу країни.

– Ми подаруємо разом з вами і разом з усім народом України той пакет ключових, важливих законопроектів, який і дасть нам країну третього тисячоліття. Я вірю, що спільні зусилля, загальна мета, яку ми поставимо, і чіткий шлях, який ми прокладемо, - це і є той алгоритм, який дозволить нам добитися успіху, - резюмувала Тимошенко.

Дивлюся на себе в дзеркало і бачу неголену, але порядну людину Незабаром після неї виступив кандидат у мери Харкова від «Батьківщини» Арсен Аваков.

– Ми працюємо в опозиції до режиму, – сказав Арсен Борисович. – У країні владою створено дві опозиції, одну хочуть показувати Заходові (натяк на Яценюка?), другою хочуть лякати Схід (натяк на Тягнібока?). Вожді знайдені, цій призначеній опозиції зроблена прописка. Ось тільки одна проблема – народ цим опозиціям не вірить. Ми повинні відвернути скочування країни до тоталітаризму. Так, в країні не стоять танки, але біля під`їздів вже чергують воронкИ. Тиск влади безпрецедентний, але ми повинні зробити все, що допомогти країні.

Заходи опозиційних партій схожі якоюсь особливою щирістю.

– Арсене Борисовичу, – звернулася я до Авакова, коли він повернувся на своє місце, – як вам живеться в опозиції? Адже перебравшись свого часу в «Батьківщину», ви мабуть розраховували на перемогу Тимошенко на президентських виборах?

– Знаєте, як живеться? Встаю вранці, неголений, втомлений, дивлюся на себе в дзеркало і бачу, що на мене дивиться втомлена і неголена, але порядна людина, – сміється Аваков. – Але ви знаєте, я завжди був на цій стороні політичної арени, з політиками, яких вважав патріотами і демократами. Отже в моєму житті і в моїх поглядах кардинально нічого не змінилося.

Велике враження на делегатів справило відеозвернення президента Європейської народної партії Вільфреда Мартенса.

Демократія руйнується з кожним днем

Мартенс висловив захоплення тим, що партійці знайшли сили реформувати партію в той момент, коли демократія опинилася під загрозою. Сказав, що ЄНП засмучена і стурбована тими подіями, які відбуваються в нашій країні. («Здається, демократія руйнується з кожним днем»). Він закликав владу провести чесні вибори і особисто звернувся до свого «доброго друга Юлії з вдячністю і підтримкою», сказавши, що вона «завжди була визнаним борцем за демократію і відкрите суспільство». Пізніше народний депутат Григорій Немиря, відповідальний за зовнішній вектор БЮТ, продовжив зачитувати привітання європейських діячів делегатам і Тимошенко.

– Ну, добре, що все пояснили, все, нарешті, зрозуміло стало, – чула я голос делегатів на ряду ззаду. – А то каже: БЮТ сиплеться, БЮТ сиплеться. А нас он які люди вітають.

– Ви звідки приїхали? – звернулася я до своєї сусідки.

– З Вінниці.

– Вступають у партію у вас на батьківщині?

– Так. Не так, як раніше, але все одно вступають.

За даними лідера, до партії «Батьківщина» вже після її переходу в опозицію вступили 37 тисяч осіб.

Був навіть зразково-показовий прийом нових членів просто на з`їзді. Квитки їм вручала сама лідер партії.

Ольга Ладюк з Рівного, кандидат економічних наук, яка одержала на з`їзді партквиток і з якою я поговорила пізніше, не соромилася:

– Я давно симпатизую «Батьківщині». Але я раніше була зайнята іншими справами, народила дитину, захистила дисертацію, а тепер готова допомогти своїй країні. І хто мені може перешкодити?

Тимошенко відроджується?

...Після з`їзду народ одне з одним обнімався і фотографувався. Причому рядові партійці робили фото не тільки з президією. Чоловіки фотографувалися з Людмилою Денисовою, екс-міністром праці з кабміну Тимошенко. А жінки – з нардепом Андрієм Кожем’якіним (люблять військових). На заходах опозиційних партій все якось здається щирішим.

Загалом, з`їзд був і звичайний і незвичайний. Звичайний, тому що тут, як і раніше, була своя частка демонстративності і шоу. Ну, хоч би пригадати виступ наприкінці лідера парламентської фракції БЮТ Івана Кириленка. Він сказав, що європейська Україна неможлива без Тимошенко, так само, як Польща неможлива без Валенси, а Чехія без Гавела.

Незвичайний тому, що грунтом для впевненості Тимошенко служили приклади поведінки простих партійців. А таких прикладів було вдосталь, бютівці в регіонах мусили голодувати, йшли в суди і терпіли поневіряння заради майбутнього своєї партії. Не щодня таке трапляється в партійному житті України. Незвичайний тому, що імпульс від цього заходу був потрібний і виявився корисний рядовим членам партії. Я бачила, як делегати з регіонів швидко доїдали свої пакетики з їжею і бігли в зал, боячись пропустити, як виступить який-небудь Микола Томенко. Тимошенко продемонструвала, що вона в хорошій формі (принаймніі – емоційній). Показала, що партія жива, визнана в Європі і здатна до інтелектуальної роботи. Сподіваюся, за кожним рядком Інтернет-ресурсу «Україна третього тисячоліття» стояла не просто назва мети, а конкретний законопроект.

Журналістам не роздали зміни до статуту партії, прийняті на з`їзді, які мали зробити кадровий відбір системним. Розраховуємо побачити їх пізніше. Але було прийнято ухвалу з`їзду, в якому політичній раді партії, її президії і територіальним партійним організація рекомендували взяти за основу своєї роботи прозорий і системний підхід до формування кадрового резерву, не допускати висунення на керівні посади випадкових людей.

У резолюції, крім нових кадрових вимог, делегати закликали громадян України за жодних обставин не підтримувати на місцевих виборах провладні партії.

Також вона містила заклик до громадян України до активної участі в місцевих виборах: чим більшою буде явка і підтримка демократичних сил, тим менше можливостей для фальсифікацій.

Загалом, Юлія Володимирівна мобілізувалася, закликавши партійців на виборах боротися за кожен голос. А наскільки мобілізувався партія, подивимося після виборів.

Маша Міщенко