Результати виконання бюджету: краще, але загалом погано

Інформація підприємств про масове беззаконня податківців та небажання під будь-яким приводом приймати податкові декларації все більше нагадує повідомлення з фронтів...

Казначейство нещодавно поінформувало громадськістьпро результати виконання державного бюджету за доходами в січні – жовтні 2010 року.

Так, загальна сума доходів (без урахування власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету та бюджетного відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики) становила 185236,8 млн. грн., що на 37466,5 млн., або 25,4% більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Враховуючи, що за січень – вересень 2010 року загальна сума доходів держбюджету становила 164838,3 млн. грн., можемо вирахувати обсяг мобілізації за жовтень. Виходить 20398,5 млн. грн.

До загального фонду бюджету надійшло 162656,1 млн. грн., що на 41748,7 млн. грн., або на 34,5% більше за відповідний показник 2009 року. Знову ж таки, знаючи данні за 9 місяців поточного року, вираховуємо, що за жовтень до загального фонду Державного бюджету України надійшло 18836,9 млн.

Податкові надходження до загального фонду бюджету за 10 місяців становили 132796,6 млн. грн., в тому числі за жовтень – 14125,5 млн.

Неподаткові надходження до цього фонду сягнули 24468,2 млн. грн., за жовтень – 4147,5 млн. Не зовсім зрозуміла природа таких аномально високих обсягів надходжень у жовтні, бо в середньому за попередні 9 місяців неподаткові надходження становили майже удвічі меншу суму. Не виключено, що йдеться йде про перерахування до держбюджету коштів з Нацбанку як різниці між його кошторисними доходами та витратами. Нагадаю, що в держбюджеті передбачено загальну суму таких перерахувань у розмірі 10 млрд. грн.

До спеціального фонду бюджету за 10 місяців надійшло 22580,7 млн. грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету та бюджетного відшкодування ПДВ ОВДП), у тому числі в жовтні – 1561,6 млн.

Річний показник доходів держбюджету без урахування міжбюджетних трансфертів становить 245661,3 млн. грн. Немає даних щодо власних доходів бюджетних установ, запланованих у розмірі 13533,6 млн. грн. Якщо припустити, що до держбюджету ці доходи йдуть у запланованих обсягах, то за 10 місяців мало надійти близько 11278 млн. грн. З урахуванням цього показника виконання за десять місяців виливається в цифру 196514,8 млн.

Таким чином, виконання доходної частини держбюджету можна оцінювати на рівні майже 80%, і за два останніх місяці потрібно мобілізувати 49146,5 млн. грн., що навряд чи реально. Дані Казначейства дають підстави вважати, що з урахуванням неповного перерахування до державного бюджету з місцевих бюджетів загальне недовиконання сягне щонайменше 10 млрд. грн. Хоча це недовиконання виглядає значно краще ніж раніше, залишається низка питань щодо реального стану навколо доходної частиною бюджету.

Так, залишається невизначеною ситуація з поверненням ПДВ. Передбачено цього року відшкодувати підприємствам ПДВ в розмірі 27,471 млрд. грн.

Казначейство нічого не повідомляє про рівень відшкодування ПДВ протягом жовтня, водночас міністр фінансів не так давно заявляв, що в січні – вересні 2010 року воно потребувало виділення з держбюджету 15,826 млрд. грн. Тобто можна ще відшкодувати 11,645 млрд. грн., або в середньому щомісяця – 3,9 млрд. В умовах недовиконання бюджету можна припустити, що уряд шляхом невідшкодування захоче покращити формальні показники наповнення державної казни. Крім того, невідомо, а яка сума ПДВ взагалі ще не відшкодована підприємствам. За даними податківців, до 1 жовтня підтверджено, але не відшкодовано 9,12 млрд. грн. При цьому голова ДПАУ Папаїка на початку жовтня заявляв, що перевіряються ще 10 млрд.

Тобто навіть при повному виконанні норм держбюджету щодо відшкодування ПДВ підприємства кредитуватимуть уряд на суму не менш як 10 млрд. грн, але й ця цифра, схоже, буде вища.

Невідомо також, скільки ще залишається вимог підприємств, котрі просто не можуть здати податкові декларації та хоча б формально отримати право вимагати відшкодування ПДВ. Інформація підприємств про масове беззаконня податківців та небажання під будь-яким приводом приймати податкові декларації все більше нагадує повідомлення з фронтів.

Крім того, урядовці не кажуть про розміри переплат підприємств з податку на прибуток. Хоча це дає змогу суттєво завищувати показники доходної частини держбюджету.

Проте вишукуючи красиву обгортку для піднесення суспільству показників виконання бюджету, уряд тим самим створює собі проблему на наступний рік, бо цьогорічне кредитування бюджету з боку підприємств обернеться подальшим ненадходженням доходів. Крім того, такі дії уряду щодо платників податків створюють неабиякі проблеми для їхньої діяльності, а особливо на тлі ще складної ситуації в економіці.

Таким чином, нереалістичний бюджет і надалі битиме як по уряду, так і по суб’єктах підприємницької діяльності.

Борис Кушнірук