Підприємці хочуть знати, чому від наметів ПР плитка на Майдані «не постраждала»

Підприємці знову протестують. Сьогодні вони прийшли на Банкову – вимагають закриття кримінальних справ щодо активістів Податкового Майдану...

На підході до Адміністрації Президента дорога перегороджена металевими парканами і живим кордоном з міліціянтів.

Близько півтори сотні учасники пікету вишиковуються поперек Банкової з національними прапорами. Є тут і символіка Європейської партії і “Нашої України”, хоча акція планувалася аполітична.

На початку акції координатору Податкового Майдану Олександру Данилюку стає зле, він втрачає свідомість, падає прямо на асфальт і розбиває голову. Так що без крові таки не обійшлося.

– Що з вами трапилось? – питають журналісти Данилюка, коли він приходить до тями.

– Нічого особливого. Просто перевтома. У мене не було вихідних з вересня.

– Які ваші сьогоднішні вимоги?

– Ми вимагаємо закрити кримінальні справи проти всіх активістів Майдану, проти членів “Тризубу”, які несли охорону з першого до останнього дня, припинити конфіскаційні заходи, незаконне вилучення майна у підприємців, що на сьогодні вже носить системний характер. Минулого тижня була заява про те, що будуть здійснюватися рейди по київських ринках. На одній Петрівці, за звітом податкової, було вилучено майна більше, ніж на 3,5 мільйона гривень. Жодних законних підстав для цього немає. Ми розцінюємо це просто як розбій.

– Скільки на сьогодні підприємців-активістів затримано?

– Порушено понад 20 кримінальних справ проти осіб, дві з них мають безпосереднє відношення до подій 22 листопада. Інші порушені просто проти активістів Майдану, як “Тризуб”, наприклад. Сотні людей проходять свідками по фактових поки що справах, статус яких може бути змінений у будь-який момент.

Підприємці вважають абсурдними звинувачення на кшталт пошкодження плитки на Майдані. Данилюк демонструє учасникам заходу та працівникам міліції фото 2007 року з Майдану Незалежності з наметами прихильників Партії регіонів, які тоді проводили свою акцію. Але тоді плитка чомусь не “постраждала”.

Ольга Азус була лікарем-волонтером під час підприємницького Майдану.

– Я підприємець. Але сьогодні я тут перш за все як громадянка України, – розповідає Азус. – І хочу сказати: влада, яка прийшла сьогодні, – кримінальна. Якщо вони думають, що у дев’яностих свої спортивні штани поміняли на дорогі костюми, галстуки і страусині туфлі і заховали своє нутро, вони помиляються. Ми прекрасно бачимо їхню суть.

– Браво! – підтримують схвальними оплесками учасники мітингу.

– Вони думають, що на нас можна впливати надуманими кримінальними методами: засуджувати Луценка, чіплятися до Тимошенко, до хлопців, які нас захищали на Майдані, надуманими кримінальними справами щодо пошкодження матеріального майна, – продовжує промову лікарка. – Вони хочуть, щоби ми були рабами у XXI столітті і обслуговували 10 кримінальних кланів. Всі верстви населення, представники всіх сфер діяльності повинні піднятися і вибороти свою Україну.

До підприємців приєдналися і опозиційні нардепи: Олесь Доній, Андрій Парубій, Андрій Павловський, Михайло Волинець.

– Я особисто не підприємець, як і мої друзі, які тут стоять, я не належу до організацій, проти яких проводилися репресії, але два дні тому я так само брав участь у пікеті проти політичних репресій, які були зроблені після провокацій у Запоріжжі з пам’ятником Сталіна, і вийду наступний раз, якщо будуть репресії чи проти українських істориків, чи філологів, – починає виступ Доній. – Нам потрібно усвідомлювати, що нас намагаються розбити поодинці. Не потрібно шукати кожен свою нору. Зараз йде мова не про підприємців чи людей, які причетні до якихось громадських організацій, йде мова про водорозділ: є сили зла – бандити, які, на жаль, дірвалися до влади, і є всі решта – український народ, який намагаються розщепити, роздробити поодинці. Ми повинні ставати в один ряд – пліч-о- пліч, тому що перемогти цю банду ми можемо лише спільно. Якщо б’ють, а б’ють вони системно, то нам потрібно навчитися будувати контрсистему, зараз йде мова про існування Української держави.

Учасниця мітингу пані Марія, яка торгує косметикою на Ірпінському ринку, обурюється новими податками.

Я сплачую єдиний податок – 200 гривень, 1100 гривень плачу ринку: це я утримую робочу силу, ринок переказує мої гроші на міськвиконком, завдяки цим грошам платиться вчителям, бюджетникам, за газ, за світло, ми підтримуємо українські підприємства, у яких закупляємо товар, а ще хочуть, щоб я триста гривень заплатила у пенсійний фонд. А потім мені будуть платити мінімальну пенсію у 900 гривень? Де справедливість? Від цієї влади добитися нічого не можна. Вона каральна і брехлива. Ну що можна добитися, як вона одне каже, а робить інше?!

Але найбільше жінка гнівається через поведінку її колег.

– Ходила вчора по ринку – всі обурюються. А приїхала сьогодні на мітинг – а жодного знайомого нема. Поїхати ліньки. Я кажу: пенсіонери, згляньтеся над своїми внуками: чого ви їх так не любите? У мене четверо внуків і я сказала, що буду боротися за їхнє майбутнє. Я не хочу жити в такій державі.

У цей час мікрофон потрапляє до рук колишнього політв’язня Василя Овсієнка.

– Панове підприємці, я прийшов, щоб підтримати вас, тому що я знаю: якщо сьогодні не захистити вас, то завтра будуть хапати кожного з нас, – наголошує Овсієнко. – У cовєцькі часи дуже багато сфабрикували кримінальних справ, і мені також. Ця влада не знає інших методів, окрім силових. Але є таке дисидентське гасло: не вір, не бійся, не проси. Ця влада провокує кровопролиття... Дурний чоловік той Могильов. Навіть градоначальник у Салтикова-Щедріна з “Истории одного города” був розумніший, бо він казав: “просвещение вводить осторожно, по возможности, без кровопролития”. А Могильов не може втримати владу без кровопролиття.

До речі, малочисельність учасників сьогоднішньої акції підприємці повязують також із заявою Могильова .

– 22 січня приходьте. Будьте спокійними, не піддавайтеся на провокації. І все буде добре, – заспокоює нардеп Павловський. – А міліціянтам я хочу сказати: шановні міліціонери, нова влада і ПР робить вас соціально незахищеними. Ви ж знаєте, яку пенсійну реформу Азаров і Тігіпко готують для вас і військовослужбовців. Вам, офіцери міліції, буде заборонено виходити на пенсію за вислугу років. Будете виходити, як усі – в 60 років. Подумайте, кого ви захищаєте? Цих бандюків, які позбавляють вас соціальних прав?! Вас, справжніх оперів, які дійсно захищають нас від бандитів. Подумайте про це, перед тим, як бити простих людей, які вийшли на площу захищати свої соціальні інтереси. Бо ви завтра самі будете такими: коли будуть скорочувати міліцію – вас першими викинуть на вулицю. Думаю, скоро міліція буде разом з народом.

Наприкінці мітингу Олександр Данилюк закликає учасників акції прийти 22 січня о 10.00 на Софійську площу, щоб відсвяткувати День Соборності України.

– Чи будуть 22 числа нові намети?

– Не можна виключати нічого. Все залежить від кількості і рішучості наших громадян. За великими рахунком, встановлення наметів – це не війна. Нічого страшного в цьому немає. Не знаю, чого цього так боїться влада і заважає. Якщо буде відповідний настрій, то знайдуться намети, щоб їх встановити. Кому допекло, повинен бути 22-го на Софійській площі.