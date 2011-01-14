МВС заявляє, що 22 січня в Києві планується «кровопролиття»

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що в МВС мають інформацію про те, що 22 січня в Києві планується «кровопролиття».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Години питань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, «у нас є інформація, що 22 числа акція протесту планується – планується кровопролиття у місті Києві». Він додав, що готується акція з тим, «щоб потім перед усім світом показати, що твориться в Україні».

«Я вас усіх попереджаю: ми всі ці факти задокументуємо – сил і засобів для цього вистачить, і потім кожен, хто це робив, відповідатиме перед законом», - сказав А.МОГИЛЬОВ.