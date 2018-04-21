Ющенко і Янукович виграли кожен на своїй дошці, або це ще не все?

Свіжопрооперований в Іспанії прем`єр сходив до Президента, котрий саме повернувся з енергетичного саміту в Польщі, з доволі задавненим наміром – пошукати консенсус у питанні проведення дострокових виборів. І хоча в Олександрові Морозі складно запідозрити пророчий дар, його фраза, вимовлена на самому початку переговорного процесу, з кожним днем стає, якщо так можна висловитися, дедалі більш ствердною. Це про те, що сторони демонструють бажання домовитися. Саме що демонструють.

І навіть переможні реляції у виконанні того ж дня призначеного секретаря РНБО Івана Плюща та міністра фінансів Миколи Азарова, які замінили вимученим в очікуванні інформації журналістами головних ньюсмейкерів дня, відверто кажучи, особливих захоплень не викликали.

Не в останню чергу тому, що досі підсумки зустрічей Віктора Ющенка з Віктором Януковичем більше за все нагадували спробу зіграти партію на двох дошках. Кожен – на своїй, причому один грає в шахи, а другий – в шашки. І кожен чекав від протилежної сторони згоди з тими правилами, за якими грає сам.

Найлаконічніше суть складної для подолання суперечності виклав регіонал Леонід Кожара: «Якщо сторона Президента вважає, що компроміс починається після рішення про проведення дострокових виборів, то ми вважаємо, що саме в самому питанні про дострокові вибори і слід шукати компроміс. Ці дві позиції поки що несумісні», - чесно визнав нардеп.

Зозуміло, кожна із сторін переговорного процесу висуває (і висуватиме) свої аргументи. І, до речі, далеко не всі з них геть позбавлені сенсу, як це намагаються довести політичні супротивники. І один, і інший підхід мають як безперечні плюси, так і свої мінуси.

Скажімо, позиція Президента, яка спочатку зводилася до пропозиції скоротити рамки обговорення до визначення дати дострокових виборів, винісши за дужки проблеми «шліфовки» законодавчого забезпечення виборчого процесу, поза будь-якими сумнівами дозволяє жорстко обмежити розвиток кризи в часі. Але на жаль не дає жодних гарантій, що партії, які прийдуть до парламенту внаслідок «розрубання гордієва вузла», одразу візьмуться за внесення розумних (підкреслюємо, розумних і необхідних) змін до законів про вибори.

Натомість позиція прем`єра і коаліції – вони наполягали на тому, щоб спершу наново прописати закони, і лише після цього йти до виборчих урн, - дає гарантії того, що частину «білих плям» таки приберуть з обличчя вітчизняної Феміди. І це не можна не назвати необхідною роботою на перспективу. Проте прем`єрський спосіб виходу з кризи жодним чином не здатний обмежити цю саму кризу в часі.

Можна до хрипу і до бійки сперечатися про переваги і недоліки одного та іншого підходу. Приблизно як про смак ананасів з тими, хто їх їв, як казав Жванецький. Проте, це навряд чи може мати відношення до позицій головних представників двох взаємовиключних точок зору на шляхи вирішення проблеми виборів. Ющенко і Янукович при зовнішній демонстрації бажання домовлятися поки прийти до конкретних результатів так і не змогли. Погодьтеся, що дана у суботу обіцянка до середи підготувати весь пакет необхідних документів і вже в середу, 16 травня, оголосити дату позачергових парламентських виборів аж до визнання обома сторонами цієї дати і цього пакету обіцянкою так і залишиться.

Можна вболівати, коментувати і давати поради, як це роблять «фани» двох гравців. Так бютівці за прикладом одного з «Джентльменів удачі» - “лошадью ходи, лошадью, век воли не видать!”, - періодично наполягають то на підписанні нових указів, то на проведенні «принципово неоскаржуваних рішень» через Раду нацбезпеки і оборони, то на запровадженні прямого президентського правління... Трапляються і такі гарячі голови. А соціалістам з комуністами чомусь найближчим видався «подвиг» Остапа-Сулеймана-Ібрагіма-Берти-Марії Бендер-бея: історичний кидок жмені фігур в обличчя керівника шахового клубу. Власне нічим іншим заклики кинути все і згорнути переговори, які періодично лунають з цієї частини коаліції, не є.

Але здається, що лідери нарешті домовилися. Помагай Бог їм, якщо це справді так. Але треба зазначити, що зосередження проблеми суто на визначенні дати виборів є небезпечним саме по собі. Припустімо, сторона президента настільки зацікавлена в тому, щоб призначити якомога ближчі до сьогоднішнього дня терміни, що, боронь Боже, неуважно поставиться до деяких аспектів пропонованих ПР змін до законів. Проте якщо вибори – акція одноразова, то із законами нам ще жити і жити. Дірки в тій же Конституції, а з ними вся країна впритул має справу ось уже який місяць, нема куди краще демонструють небезпеку такої «неуважності».

Або, припустімо, симпатики прем`єра так захочуть провести вигідні їм (сьогодні вигідні – про це теж не варто забувати) поправки до законів, що пустять на самоплив питання «обрахунку» реальних термінів проведення виборів. Теж ситуація може скластися не з приємних. А ось не встигли (причин може бути купа) вчасно підготувати, ну, наприклад, списки, що робити будемо? Відмовлятися від обіцяного, лементувати про підступність ворогів демократії, чи наплювавши на все, визнати, що є на світі така зручна система підрахунку, коли можна і не голосувати зовсім...?

Звичайно, дуже хочеться вірити, що ця ситуація врешті решт вирішиться на загальне задоволення. І Плющ ось каже про злагоду між Президентом і прем`єром. І Азаров дає «сто відсотків». І знати б ще, кому молитися, щоб усе це не залишилося черговими словесами, що повисли в повітрі.

У середу оголосять дату виборів? Що ж, почекаймо до середи. Тільки як же бути з основним питанням? Принцип пошуку рішень на випадок чергової політичної кризи, а вони (кризи - хоч би не наврочити) зустрічаються в наших широтах із завидною регулярністю, - так і не визначили. А в цьому питанні, пардон, компроміси недоречні. Зрозуміло, якщо ми збираємося претендувати хоч на якусь перспективу, а не вдавати, що із заходом сонця життя закінчиться. Тут або – або. Або ми домовляємося про те, що подібні ситуації в майбутньому вирішуються шляхом пошуку політичного компромісу, і раз і назавжди відмовляємося іменувати подібний процес «сходняком» та іншими неприємними прізвиськами. До речі, за бажання це можна і законодавчо закріпити (не скасування ярликів, звичайно, а політичний компроміс як спосіб розв`язання кризи). Або раз і назавжди погоджуємося, що всі рішення, незалежно від того, кому вони подобаються і не подобаються (а також незалежно від того, наскільки вони, вибачте, законні), вимагають попереднього рихтування законодавчої бази. Після чого, зрозуміло, не повинно бути ніяких сумнівів у легітимності знайденого виходу.

І вирішити це принципове питання для нас життєво важливо. Хоч би з міркувань євроорієнтації України. Зверніть увагу: сякі-такі євроструктури воліють не помічати закликів вислати «миротворців» на береги Дніпра. І це при всій любові Європи до мирного врегулювання і роздачі безплатних порад! Та ще трохи, і нас почнуть просто боятися – ми неприпустимо непередбачувані. Європі необхідно дати хоч трохи впевненості в тому, що хай частину рухів тіла української влади, але прорахувати все-таки можливо. А для цього необхідно продемонструвати наявність чітких правил гри. Нехай не дуже справедливих, але щоб вони були одні на всіх.

Олена Перегуда