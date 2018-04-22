Хто виграє від політичної кризи на Житомирщині?

Будь-яке політичне загострення збурює суспільство. Але при цьому воно змушує гравців від політики визначатись з власною позицією і чітко декларувати з ким ти й проти кого. Інакше кажучи, коли карти викладаються на стіл, стає очевидним, хто є хто і чого можна від нього чекати.

Після парламентських виборів 2006 року на Житомирщині склалась доволі непроста ситуація. Більшість в обласній раді створила «Наша Україна» в блоці з Християнсько-демократичним союзом (ХДС). Головою облради стала «нашоукраїнка» Ірина Синявська. Але перевага над політичними опонентами була доволі незначною, кожна політична сила почала маневрувати, шукати свої вигоди від ситуації. У процесі пошуку якось забулося про тих, хто привів партії та блоки до влади, про свої обіцянки «навести лад», «побороти», «забезпечити» і таке інше. З кожного важливого питання формувалась своя, широка чи не дуже, багатокольорова чи однотонна, коаліція. Завдяки цьому земля як роздавалась кулуарно, так і продовжувала роздаватись, бюджетні кошти як крутились у визначеному вузькою групою людей колі, так і продовжували обертатися в ньому. Як зауважив свого часу один з місцевих політиків, «у Житомирі вже не розбереш, де влада, де опозиція, всі все продають, лише ціна залишається невідомою публіці».

Схоже, однак усіх це влаштовувало. І так би, напевне, тривало довго. Але на всеукраїнському рівні «Наша Україна» та БЮТ заявили про політичний союз, визначили ключові позиції, на яких цей союз тримається. І місцевим політикам теж довелось визначатись.

Ось тут і виявилось, що визначатися доволі непросто.

Осередок “Нашої України” почав втрачати позиції на Житомирщині. При цьому політичні союзники «нашоукраїнців» – бютівці, переконані, що винні в цьому «не так тії вороги, як добрії люди». Тобто політичні партнери “Нашої України” на виборах 2006 року – Християнсько-демократичний Союз (ХДС). Намагаючись створити в Житомирській облраді власну фракцію, ХДС лобіює інтереси… Партії регіонів. У цьому, принаймні, переконаний лідер місцевих бютівців – голова житомирського обласного осередку БЮТ Сергій Пашинський.

«В області склалася парадоксальна ситуація, коли «Регіони», формально перебуваючи в опозиції, знайшли свої точки впливу на більшість і тих, через кого можна впливати. А коли схема почала ламатись, усе вийшло назовні», – каже він.

На думку Пашинського, «виконавцем та маріонеткою «регіоналів» у цьому плані стала голова облради Ірина Синявська. А детонатором зрадницького плану стало питання землі», каже він.

Ідеться, зокрема, про 19 гектарів землі поблизу Житомира – ласий шматок, враховуючи ціни на землю біля обласного центру. Як повідомлялося (зокрема, на сайті УНІАН), на початку року голова облради наполягала на передачі комунальних угідь в розпорядження селищної ради села Новогуйвинське. А точніше – приватній фірмі “Листопад” – як подяку за фінансову підтримку села, що взимку отримало від фірми 300 тисяч гривень. Можна було б зрозуміти це рішення: фірма допомогла селу, село іде назустріч фірмі. Якби не одне “але”. Пані Синявська, як наголошує керівник обласного осередку БЮТ, ігнорує один з головних пунктів домовленості опозиції – продаж землі на аукціонах. За підрахунками ріелторів, каже він, така ділянка на аукціоні коштувала б від 10 до 15 мільйонів гривень (тобто по 2 тис доларів за сотку). Голова ж облради фактично пропонує віддати її за бартерною схемою, оцінюючи таким чином вартість землі в 300 тисяч гривень.

Найшла, однак, коса на камінь. Житомирська райрада перекреслила плани керівництва облради, скасувавши своє рішення, і ділянку було виставлено на аукціон.

Ось тут ми й побачили, каже Сергій Пашинський, хто кому союзник. Ірина Синявська написала заяву про вихід з лав НСНУ, після появи Президентського Указу про розпуск Верховної Ради звинуватила Президента у незаконних діях.

Різку зміну політичних пріоритетів обласного керівництва несподівано для НУ підтримало й християнсько-демократичне крило обласного осередку НУ. Більше того, двома голосами від ХДС і за підтримки Ярослава Долгіх, виключеного “нашоукраїнцями” з фракції, політрада блоку НУ–ХДС змінила навіть керівництво об’єднання. Його очільника, “нашоукраїнця” Павла Жебрівського, змінили на представника ХДС Миколу Васильченка.

“Переконаний, що це відбулось за підтримки самого лідера ХДС Володимира Стретовича. “Кришування” земельної мафії виявилося важливішим, ніж політична лінія демократичних сил. Не виключаю, що Стретович грає в подвійну гру розказуючи з екранів телебачення одне, а фактично чинить так, як ті депутати, що втекли до антикризової коаліції”, – стверджує лідер БЮТ на Житомирщині.

Дізнатися з цього приводу думку Володимира Стретовича нам не вдалось. Попри наполегливі звертання з боку агентства з проханням прокоментувати ситуацію, спростувати чи підтвердити звинувачення на його адресу, лідер ХДС від коментарів відмовився. Не виявив ніякого бажання внести ясність і Павло Жебрівський. «Немає потреби щось коментувати». Приблизно так повідомили про його позицію помічники.

Розкривати планів не боїться хіба що сама голова облради Ірина Синявська. Вона, приміром, не заперечує можливості створення фракції ХДС в облраді. Однак всі звинувачення на свою адресу відкидає, стверджуючи, що власні бізнес-інтереси відстоюють саме її колишні політичні союзники (від БЮТ та Нашої України). “У партію пробрались ті, хто поставив собі за мету розширити власний бізнес. З цим я ніколи не зможу примиритись”, – аргументує свою позицію голова облради.

Розставити крапки над “і” в політичному конфлікті має сесія Житомирської облради, призначена на 24 травня. Саме на ній бютівці та “нашоукраїнці” обіцяють внести кардинальні зміни в розстановку політичних сил області, позбувшись “зрадників” у власних лавах. Якщо переговори з іншими фракціями ради будуть результативними, на голову ради чекає відставка.

Крім того, БЮТ має намір внести на розгляд нової Верховної Ради ряд законопроектів, які б надалі унеможливили зародження корупції в земельному питанні на рівні регіонів. “Ми за передачу повноважень регіонам. Але ці повноваження мають бути чітко регламентовані та прозорі, адже нечіткість законодавства приводить до корупційних схем”, – аргументує плани БЮТ Сергій Пашинський.

Сергій Малюта, м.Житомир